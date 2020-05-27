Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты

США вышли из Договора по открытому небу, НАТО предлагает РФ сотрудничать Соединенные Штаты 22 мая официально уведомили участников Договора по открытому небу (ДОН) о своем выходе из соглашения. Есть ли в этом логика и для чего Вашингтон отказывается от очередного договора в сфере контроля за вооружениями?