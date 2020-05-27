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2020-05-27T12:32
https://ria.ru/20200527/1572048258.html
Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты
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РИА Новости

Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты

11:47 27.05.2020 (обновлено: 12:32 27.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Грузия не будет пересматривать решение 2012 года, когда она в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Москвой по Договору об открытом небе, сказано в заявлении грузинского МИД.
Во вторник в Министерстве иностранных дел России сообщили, что готовы допустить миссии наблюдения по Договору в десятикилометровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией.
Ранее Москва отвергла претензии США по тому же соглашению, связанные с запретом на полеты вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией: позиция России по этому вопросу полностью соответствует международному праву, подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Грузинская сторона не принимает полеты и сама не осуществляет наблюдательные полеты на территории России. Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе", — отреагировали в Тбилиси.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.
Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил, что Россия не выполняет свои обязательства, поэтому Вашингтон выходит из договора. При этом он не исключил разработку нового соглашения.
Россия неоднократно отвергала обвинения США. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
22 мая, 22:40Акценты
США вышли из Договора по открытому небу, НАТО предлагает РФ сотрудничатьСоединенные Штаты 22 мая официально уведомили участников Договора по открытому небу (ДОН) о своем выходе из соглашения. Есть ли в этом логика и для чего Вашингтон отказывается от очередного договора в сфере контроля за вооружениями?
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Дональд ТрампМоскваСергей ЛавровСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Как же Грузия может осуществлять полёты, если не на чем? Всё логично.
27 мая, 12:09
Владимир Брикульский
28450007
Грузия в глубине души понимает, что кроме России им никто не поможет в случае чего,,, но как говорится "бедные, но гордые".
27 мая, 13:25
gulieva.19891985
750002
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