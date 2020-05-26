В МИД ответили на претензии США по Договору по открытому небу

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МИД подготовил ответы на вопросы, последовавшие за выходом МИД подготовил ответы на вопросы, последовавшие за выходом США из Договора по открытому небу.

документе на сайте ведомства подчеркивается, что он неофициальный, но основан на фактах, а не на домыслах.

О полетах на Кавказе

В МИД позднее отметили, что вся территория Грузии недоступна для российских миссий "открытого неба", что нарушает ключевые положения договора.

Для сохранения договора в апреле 2018 года Россия отменила ограничения на полеты в десятикилометровых зонах вдоль российских границ на Кавказе при выполнении Тбилиси своих обязательств.

"Деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полете в десятикилометровых зонах в ходе совместной миссии Швеции Германии , США над нашей территорией в апреле 2019 года", — подчеркнули в МИД.

Там добавили, что Россия готова допустить в указанные зоны наблюдателей при отказе Грузии от нынешней позиции, несовместимой с выполнением договора.

Ограничения над Калининградской областью

Также во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ограничение дальности полетов над Калининградской областью. Там пояснили, что некоторые партнеры по соглашению, имея право совершать полеты с подмосковного аэродрома Кубинка на дальность до 5500 километров, "в 2012-2014 годах значительную ее часть (около 1600 километров) использовали именно над Калининградской областью".

Их самолеты многократно пересекали регион вдоль и поперек, создавая ограничения для использования воздушного пространства и для работы единственного в области международного аэропорта Храброво.

Это приводило в том числе и к финансовым потерям.

"Наши попытки договориться с ними о некоей разумной сдержанности успеха не возымели. Именно поэтому мы были вынуждены минимизировать издержки путем объявления максимальной дальности для полетов над Калининградской областью (500 километров). Это не противоречит ни договору, ни последующим решениям, принятым его участниками", — говорится в комментарии на сайте МИД.

Дальность в 500 километров позволяет в рамках каждого полета над Калининградской областью наблюдать любую ее точку, пусть даже самую удаленную от аэродрома, добавили в ведомстве.

Полеты во время учений

В МИД также подчеркнули, что Москва выполняет все обязательства по обеспечению прозрачности военной деятельности, включая проведение военных учений.

"Свидетельством этому в ходе учений "Центр-2019" стало полное согласование предложенного США и Канадой плана миссии (как первого, так и второго участков наблюдательного полета) без каких-либо корректив", — говорится в комментарии.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил, что Россия не выполняет свои обязательства, поэтому Вашингтон выходит из договора. При этом он не исключил разработку нового соглашения.