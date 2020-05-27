Билли Айлиш опубликовала в Сети фильм, на котором раздевается

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш опубликовала в инстаграме короткометражный фильм "Not my responsibility" ("Не моя ответственность"), в котором обращается к хейтерам, которые осуждают ее внешность (обладательницу пяти премий "Грэмми" часто критикуют за то, что она носит мешковатую одежду).

Ролик был снят Билли Айлиш и впервые показан на ее концерте в Майами в начале марта в рамках мирового тура (его позже отменили из-за пандемии коронавируса). Теперь он стал общедоступным.

Айлиш сидит одна в темной комнате и медленно начинает снимать с себя толстовку и майку, после чего остается в топе-бра и погружается в воду.

Параллельно она размышляет на тему бодишейминга и принятия себя: "Вы ведь никогда не видели мое тело. Но все равно оцениваете меня. Почему? Вы делаете предположения о людях на основе их фигуры. Будет на мне больше одежды или меньше — почему это так важно? Какое это имеет значение?"