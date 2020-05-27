Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-27T19:50
https://ria.ru/20200527/1572048012.html
Билли Айлиш опубликовала в Сети фильм, на котором раздевается
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572049246_35:0:661:352_1036x0_80_0_0_f94a2748cc2eeae3bda96319b999bf53.png
РИА Новости

Билли Айлиш опубликовала в Сети фильм, на котором раздевается

15:38 27.05.2020 (обновлено: 19:50 27.05.2020)
9468
© instagram-аккаунт Billie EilishBillie Eilish - Not My Rsponsibility
Billie Eilish - Not My Rsponsibility
© instagram-аккаунт Billie Eilish
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш опубликовала в инстаграме короткометражный фильм "Not my responsibility" ("Не моя ответственность"), в котором обращается к хейтерам, которые осуждают ее внешность (обладательницу пяти премий "Грэмми" часто критикуют за то, что она носит мешковатую одежду).
Ролик был снят Билли Айлиш и впервые показан на ее концерте в Майами в начале марта в рамках мирового тура (его позже отменили из-за пандемии коронавируса). Теперь он стал общедоступным.
Айлиш сидит одна в темной комнате и медленно начинает снимать с себя толстовку и майку, после чего остается в топе-бра и погружается в воду.
Параллельно она размышляет на тему бодишейминга и принятия себя: "Вы ведь никогда не видели мое тело. Но все равно оцениваете меня. Почему? Вы делаете предположения о людях на основе их фигуры. Будет на мне больше одежды или меньше — почему это так важно? Какое это имеет значение?"
Пользователей восхитила смелость Билли Айлиш: "Изумительно", "Ты — потрясающая", "Людям действительно стоит обратить внимание на этот идею", "Ты такая сильная", "Не обращай ни на кого внимания. Это не их тело, соответственно, им нужно беспокоиться о себе и перестать ненавидеть".
Билли Айлиш
14 апреля, 01:18Культура
Билли Айлиш объяснила, почему носит мешковатую одежду
8111118
КультураКоронавирус COVID-19Билли АйлишНовости культурыШоу-бизнесМайами
Рекомендуем
Сэндвич
Ученые нашли ключ к стройности без диет
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект об ответственности за искажение истории Второй мировой
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинского посла в Германии отрезвили, считают в Госдуме
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве
Девушка на тренировке
Долго и безболезненно. Какие привычки спасут от рака, инсульта и инфаркта
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
Заговор классиков. Вяземский. Первый в России критик коммунизма
"Заговор классиков". Вяземский. Первый в России критик коммунизма
Репродукция картины Московский дворик Василия Поленова, ГТГ
Названы самые популярные материалы онлайн проекта Третьяковки "Лаврус"
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
Crew Dragon. Главная надежда NASA
Дезинфекция
Дезинфекция в Москве: обработка дорог и подъездов в период пандемии
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что часть коек в Москве можно переводить в обычный режим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
Лента новостейМолния