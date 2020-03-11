Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

"У вас есть мнения о моих словах, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят это. Кто-то используют мой стиль, чтобы опозорить других, некоторые так пытаются унизить меня. Ничего, из того что я делаю, не остается незамеченным", — говорит Айлиш в ролике.