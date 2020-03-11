Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш во время концерта, который прошел в Майами в этот понедельник, представила на проекторе видео (его позже опубликовали в Сети), на котором раздевается, сообщает NME.
Таким образом обладательница пяти премий "Грэмми" выступила против бодишейминга (дискриминация, основанная на осуждении чужой внешности. — Прим.ред.).
"У вас есть мнения о моих словах, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят это. Кто-то используют мой стиль, чтобы опозорить других, некоторые так пытаются унизить меня. Ничего, из того что я делаю, не остается незамеченным", — говорит Айлиш в ролике.
По ее словам, у большинства сложилось ошибочное мнение: если девушка носит мешковатую и удобную одежду, то она "не женщина", а если облегающую и открытую, то сразу становится развратницей.
"Вы ведь никогда не видели мое тело. Но все равно оцениваете меня. Почему? Вы делаете предположения о людях на основе их фигуры. Будет на мне больше одежды или меньше — почему это так важно? Какое это имеет значение?" — обратилась к зрителям певица.
В конце видео Билли Айлиш остается в одном бюстгальтере (в таком виде она раньше не появлялась) и уходит в темноту.
"Благодаря тебе мы стали увереннее", — прокомментировала @amie.ky.
"Никогда не гордилась кем-то так сильно, как Билли", — заявила @mxcrptic.
"Она невероятная" — написала @ellaa394.