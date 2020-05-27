Запросы к образовательным онлайн-ресурсам при пандемии выросли в 20 раз

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Во время пандемии двадцатикратно увеличились запросы к российским образовательным онлайн-ресурсам со стороны обручающихся, российские технологии дистанционного обучения совершают существенный скачок и по качеству и по доступности, заявил министр просвещения РФ Во время пандемии двадцатикратно увеличились запросы к российским образовательным онлайн-ресурсам со стороны обручающихся, российские технологии дистанционного обучения совершают существенный скачок и по качеству и по доступности, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

"Я хочу отметить, что российские технологии дистанционного обучения, прежде всего, в системе школьного образования и детского дополнительного образования, сейчас совершают существенный скачок вперед и в части качества, и в части доступности", - сказал Кравцов на пресс-конференции, посвященной запуску министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив ( АСИ ) единой платформы-навигатора по программам дополнительного образования.

Изначально, рассказал министр, "была идея объединить полезные онлайн-ресурсы, которые достаточно обширно представлены сегодня в российском сегменте интернета".

"В условиях же эпидемиологической ситуации эта работа стала не просто актуальной, а стратегической. В кратчайшие сроки нам удалось скоординировать и объединить работу и региональных органов управления образованием, и ведущих телевизионных операторов, телеканалов, издательств учебной литературы и, конечно, лидеров информационных технологий и коммуникаций", - отметил он.

"На фоне ситуации с эпидемией двадцатикратно увеличились запросы к российским образовательным онлайн-ресурсам со стороны обручающихся", - подчеркнул Кравцов.