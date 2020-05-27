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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:11
https://ria.ru/20200527/1572047892.html
Запросы к образовательным онлайн-ресурсам при пандемии выросли в 20 раз
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РИА Новости

Запросы к образовательным онлайн-ресурсам при пандемии выросли в 20 раз

11:42 27.05.2020 (обновлено: 12:11 27.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Во время пандемии двадцатикратно увеличились запросы к российским образовательным онлайн-ресурсам со стороны обручающихся, российские технологии дистанционного обучения совершают существенный скачок и по качеству и по доступности, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Я хочу отметить, что российские технологии дистанционного обучения, прежде всего, в системе школьного образования и детского дополнительного образования, сейчас совершают существенный скачок вперед и в части качества, и в части доступности", - сказал Кравцов на пресс-конференции, посвященной запуску министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив (АСИ) единой платформы-навигатора по программам дополнительного образования.
Изначально, рассказал министр, "была идея объединить полезные онлайн-ресурсы, которые достаточно обширно представлены сегодня в российском сегменте интернета".
"В условиях же эпидемиологической ситуации эта работа стала не просто актуальной, а стратегической. В кратчайшие сроки нам удалось скоординировать и объединить работу и региональных органов управления образованием, и ведущих телевизионных операторов, телеканалов, издательств учебной литературы и, конечно, лидеров информационных технологий и коммуникаций", - отметил он.
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"На фоне ситуации с эпидемией двадцатикратно увеличились запросы к российским образовательным онлайн-ресурсам со стороны обручающихся", - подчеркнул Кравцов.
По его словам, среди лидеров по этому показателю Российская электронная школа, "это 2-2,5 миллиона посещений ежедневно и 64 миллиона посещений суммарно из более чем 70 стран мира во время эпидемии". Свою нишу среди популярных ресурсов, добавил министр, занял проект "Моя школа онлайн", объединивший интернет с телевещананием. А теперь появится и навигатор в части дополнительного детского образования, заметил Кравцов.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСергей КравцовСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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