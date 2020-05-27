Названа возможная причина обрушения балконов в Петербурге

Ранее сообщалось, что во вторник четыре балкона обрушились на фасаде доме №20 на Кирочной улице. В результате инцидента никто не пострадал. Это здание включено в перечень объектов культурного наследия Петербурга. После инцидента прокуратура Центрального района начала проверку.

"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина – нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", - отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.