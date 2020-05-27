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2020-05-27T11:40
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Названа возможная причина обрушения балконов в Петербурге
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РИА Новости

Названа возможная причина обрушения балконов в Петербурге

11:40 27.05.2020
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© Фото : МЧС по Санкт-ПетербургуСпасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге
© Фото : МЧС по Санкт-Петербургу
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Возможной причиной обрушения балконов жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге могло стать нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций, говорится в сообщении пресс-службы администрации Центрального района города.
Ранее сообщалось, что во вторник четыре балкона обрушились на фасаде доме №20 на Кирочной улице. В результате инцидента никто не пострадал. Это здание включено в перечень объектов культурного наследия Петербурга. После инцидента прокуратура Центрального района начала проверку.
В центре Санкт-Петербурга обрушились балконы старого дома
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Не гулять по Кирочной. Аршавин показал обрушение балконов в Петербурге
"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина – нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", - отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, после этого инцидента будут проверены все конструкции старых балконов в районе.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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