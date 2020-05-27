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75 лет Великой Победы
2020-05-27T11:31
https://ria.ru/20200527/1572047280.html
В Германии пока не сообщили, кто представит страну на параде Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/104682/40/1046824040_0:140:5135:3028_1036x0_80_0_0_c249c1bf06ac9b64664ed5899fa91f78.jpg
РИА Новости

В Германии пока не сообщили, кто представит страну на параде Победы

11:31 27.05.2020
2010
© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Ведомство президента ФРГ и правительство страны пока не комментируют вопрос присутствия представителей страны на параде Победы, который пройдет в Москве в июне.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 24 июня.
"О приглашении на названную вами дату (24 июня) нам не известно. Поэтому мы не можем дать какие-то сведения об участии немецкой стороны или других деталях", - заявила РИА Новости представительница ведомства президента Эстер Улир.
В правительстве ФРГ в ответ на запрос РИА Новости не ответили прямо, получали ли приглашение на имя канцлера Ангелы Меркель, но отметили, что "мероприятия канцлера мы анонсируем в пятницу на неделе, предшествующей той, на которой состоится мероприятие, в том числе зарубежные поездки".
Танк Т-90М
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ангела МеркельВладимир ПутинМоскваГерманияВ мире
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