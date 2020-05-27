В Германии пока не сообщили, кто представит страну на параде Победы

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 24 июня.
"О приглашении на названную вами дату (24 июня) нам не известно. Поэтому мы не можем дать какие-то сведения об участии немецкой стороны или других деталях", - заявила РИА Новости представительница ведомства президента Эстер Улир.
В правительстве ФРГ в ответ на запрос РИА Новости не ответили прямо, получали ли приглашение на имя канцлера Ангелы Меркель, но отметили, что "мероприятия канцлера мы анонсируем в пятницу на неделе, предшествующей той, на которой состоится мероприятие, в том числе зарубежные поездки".