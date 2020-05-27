В Херсонской области неизвестные подожгли здание прокуратуры

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", - говорится в сообщении пресс-службы.