В Херсонской области неизвестные подожгли здание прокуратуры

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Неизвестные подожгли здание прокуратуры в городе Каховка Херсонской области Украины, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
По данным полиции, сообщение о пожаре в здании Каховской городской прокуратуры поступило в среду утром от дежурного Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На место выехали полицейские.
"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", - говорится в сообщении пресс-службы.
Полицейские изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенные путем поджога", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.