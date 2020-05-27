Астронавт: капсула Crew Dragon исправила главный недостаток шаттлов

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости, Михаил Тургиев. Капсула исправила главный недостаток космических шаттлов – невозможность экстренной эвакуации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Космического центра имени Джонсона по безопасности Рекс Уолхайм, который принимал участие в контроле за разработкой SpaceX со стороны НАСА.
В среду должен состояться первый с 2011 года пилотируемый запуск с территории США. Двое астронавтов Даг Херли и Боб Бенкен на борту созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon отправятся в испытательный полет к МКС.
"Главной проблемой шаттла было то, что если была проблема с ракетой-носителем..., то вы не могли оторваться от нее до определенного момента…. У SpaceX и у Boeing есть системы эвакуации, так что в случае взрыва носителя или ракеты они могут покинуть ее, что серьезно увеличивает фактор безопасности во время запуска. Это действительно важно", - сказал он.
Уолхайм похвалил эстетическую составляющую интерьера новой капсулы, а также работу ее систем.
Вчера, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA
"Кроме того, он (корабль) прост. Все, что можно, делается компьютером, так что многие вещи, которые вам, возможно, пришлось бы делать как члену экипажа на космическом шаттле, делает компьютер. Они модернизировали системы, мы помогли им в этом, для увеличения безопасности", - сказал астронавт.
Он признался, что сначала с сомнением отнесся к панели управления, которая состоит из тачскринов вместо привычных многочисленных кнопок и переключателей.
"В конечном итоге мы просто провели испытания и достаточно уверены, что она прошла их. Мы испытали все фазы полета и убедились, что экипаж может управлять всем, чем нужно, с такими системами контроля", - рассказал Уолхайм.
Он напомнил, что ожидающийся полет – испытательный, так что как раз в ходе него работоспособность такой панели будет проверена в "боевых" условиях.