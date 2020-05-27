Астронавт: капсула Crew Dragon исправила главный недостаток шаттлов

"Главной проблемой шаттла было то, что если была проблема с ракетой-носителем..., то вы не могли оторваться от нее до определенного момента…. У SpaceX и у Boeing есть системы эвакуации, так что в случае взрыва носителя или ракеты они могут покинуть ее, что серьезно увеличивает фактор безопасности во время запуска. Это действительно важно", - сказал он.