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2020-05-27T11:07
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В Госдуме выступили за запрет Facebook рекламной деятельности в России
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РИА Новости

В Госдуме выступили за запрет Facebook рекламной деятельности в России

11:07 27.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") предлагает запретить рекламную деятельность Facebook в России в связи с тем, что компания не выполняет законодательство РФ.
Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ. В феврале суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на 4 миллиона рублей каждую по части 8 статьи 13.11 КоАП о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Twitter подал апелляционную жалобу, однако Таганский суд Москвы в середине марта признал штраф законным. О том, что штраф обжаловал и Facebook, не сообщалось.
"Прошло больше двух месяцев с момента, когда мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 4 миллиона рублей за отказ размещать свои сервера с личными данными россиян в России. По закону, на уплату штрафа дается 60 дней. Констатируем: Facebook не заплатил", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, глава компании Марк Цукерберг считает, что законы РФ можно не соблюдать, "а только получать с нее прибыль". Горелкин также отмечает, что Facebook платит миллиардные штрафы за нарушение сохранности личных данных пользователей в США, многомиллионные штрафы в Европе, а в России компания не заплатила ни копейки.
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Депутат считает, что блокировать соцсеть не имеет смысла, судиться с Facebook дорого и неэффективно, а "бить нужно по карману нарушителей закона".
"Я считаю, что нужно использовать мое ноу-хау из законопроекта о значимых ресурсах - запрет на рекламную деятельность Facebook в России. Инструментов, как это сделать, у нас достаточно, и, главное, эти инструменты будут реально эффективны. Уверен, что с введением такой меры соцсеть потеряет менее чем за сутки 4 млн проигнорированного штрафа. Если компания демонстративно не соблюдает наши законы, ее нельзя считать добросовестным поставщиком рекламных услуг", - считает он.
При этом Горелкин отметил, что конкретный механизм рекламного запрета для Facebook нужно прорабатывать.
"Возможно, сделать ограничение поэтапным, чтобы не ущемить интересны российских компаний, которым интересна эта рекламная площадка. Возможно, имеет смысл подумать над реестром недобросовестных рекламных площадок в рунете. Нужно внимательно изучить европейский опыт. В конце концов, Европейский союз нашел способ заставить Цукерберга соблюдать законы. Значит, и мы можем", - заключил депутат.
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Горелкин летом прошлого года внес в Госдуму законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group. Проект был отправлен на доработку комитетом по информполитике ГД, в конце марта депутат сообщил, что на фоне ситуации с коронавирусом решил отложить доработку на неопределенный срок.
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РоссияFacebookГосдума РФМарк ЦукербергЭкономика
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