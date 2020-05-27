В российских войсках началась подготовка техники к параду Победы

"Военнослужащие ВВО приступили к подготовке военной техники к возобновлению тренировок парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты уже начали диагностику технического состояния техники, обслуживание и мойку боевых машин", - говорится в сообщении.