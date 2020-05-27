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75 лет Великой Победы
2020-05-27T11:00
https://ria.ru/20200527/1572045318.html
В российских войсках началась подготовка техники к параду Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/42/1559264265_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_e183a1549e2fabe842a1e0e4c23493d2.jpg
РИА Новости

В российских войсках началась подготовка техники к параду Победы

11:00 27.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк Т-90М
Танк Т-90М
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Танк Т-90М. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 мая – РИА Новости. Военную технику начали готовить в Восточном военном округе к тренировкам парада в честь 75-летия Победы, который назначен на 24 июня, сообщили в пресс-службе округа в среду.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 24 июня.
"Военнослужащие ВВО приступили к подготовке военной техники к возобновлению тренировок парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты уже начали диагностику технического состояния техники, обслуживание и мойку боевых машин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решением командующего войсками ВВО Геннадия Жидко в апреле на временное хранение было поставлено свыше 450 единиц боевой техники, которые были подготовлены к участию в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. Исключение составила авиационная техника, которая продолжала выполнять повседневные учебно-боевые задачи.
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Минобороны РФ также сообщило, что в подмосковном Алабино военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к подготовке военной техники к тренировкам парада Победы. Они проводят диагностику технического состояния техники, покраску и мойку боевых машин.
Подготовку начали с тяжело бронированной техники, такой как танки Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков "Терминатор", артиллерийских комплексов 2С35 "Коалиция-СВ". По завершении подготовки боевой техники начнутся совместные тренировки пешей и механизированной колонн.
Ранее сообщалось, что в параде Победы 9 мая планировалось участие почти 14 тысяч военнослужащих и представителей силовых ведомств Дальнего Востока.
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75 лет Великой ПобедыТ-90МГеннадий ЖидкоЗападный военный округ (ЗВО)АлабиноДальний ВостокВосточный военный округВеликая Отечественная война (1941-1945)Москва
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