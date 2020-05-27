Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2020-05-27T11:53
https://ria.ru/20200527/1572044841.html
Госиспытания боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/151997/83/1519978302_0:91:2620:1564_1036x0_80_0_0_781bd38a3debb0bbde138d85762f707b.jpg
РИА Новости

Госиспытания боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году

10:53 27.05.2020 (обновлено: 11:53 27.05.2020)
500
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ"
Самоходная артиллерийская установка Коалиция-СВ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ". Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Государственные испытания штатных боеприпасов для новейшей российской самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика этих снарядов - научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
"Специалисты нашего предприятия - "НИМИ имени Бахирева" - начали испытания боеприпасов для новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" - разработки ЦНИИ "Буревестник" производства ОА "Уралтрансмаш" (входят в концерн "Уралвагонзавод"). В этом полугодии мы должны получить по ним литеру "О", завершение госиспытаний – это, скорее всего, 2021-2022 годы", - сообщил Кочкин агентству, говоря об актуальных проектах концерна.
Бомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
Вчера, 10:16Новое оружие России
Названы сроки серийных поставок новейшей бомбы "Дрель" в войска
152-миллиметровая гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". 9 мая 2015 года "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Новая артиллерийская система является преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.
На форуме "Армия-2018" начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал журналистам, что новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" - первый шаг к роботизации военной техники сухопутных войск. Первая партия гусеничной версии этой системы поставлена в войска в 2020 году.
Читайте полный текст интервью с Александром Кочкиным >>
Ручной пулемет РПК-16
3 октября 2019, 08:00
Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего
2301000
Обсудить 1
Новое оружие РоссииМихаил МатвеевскийКоалиция-СВТехмашУралтрансмашУралвагонзаводМоскваБезопасность
Рекомендуем
Бомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
Названы сроки серийных поставок новейшей бомбы "Дрель" в войска
Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино на форуме Армия-2018
Российская армия начнет получать огнеметные системы ТОС-2 в 2021 году
Штурмовик Су-25
Названы сроки поставок новейшей ракеты "Бронебойщик" в войска
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Коалиция-СВ
В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ"
Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов
В НПО "Энергомаш" сыронизировали о возможностях ракетной отрасли Украины
Танк Т-90М
В российских войсках началась подготовка техники к параду Победы
Исполнительный директор АО НПК Техмаш Госкорпорации Ростех Александр Кочкин
Александр Кочкин: РСЗО становятся высокоточным оружием
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Генерал предрек усиление американской разведки у границ России
ЗРК Оса
В Белоруссии модернизировали боевую машину из состава ЗРК "Оса"
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Косачев о санкциях против "Северного потока — 2": США стали шантажистом
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
Власти Греции намерены легализовать сотни публичных домов, сообщили СМИ
Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34
В России обнародовали уникальные данные о советских и иностранных танках
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Вооруженные силы России получили 750 единиц техники в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
Лента новостейМолния