Госиспытания боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Государственные испытания штатных боеприпасов для новейшей российской самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика этих снарядов - научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
"Специалисты нашего предприятия - "НИМИ имени Бахирева" - начали испытания боеприпасов для новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" - разработки ЦНИИ "Буревестник" производства ОА "Уралтрансмаш" (входят в концерн "Уралвагонзавод"). В этом полугодии мы должны получить по ним литеру "О", завершение госиспытаний – это, скорее всего, 2021-2022 годы", - сообщил Кочкин агентству, говоря об актуальных проектах концерна.
152-миллиметровая гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". 9 мая 2015 года "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Новая артиллерийская система является преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.
На форуме "Армия-2018" начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал журналистам, что новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" - первый шаг к роботизации военной техники сухопутных войск. Первая партия гусеничной версии этой системы поставлена в войска в 2020 году.
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