Александр Кочкин: РСЗО становятся высокоточным оружием

Российская оборонка продолжает адаптироваться к работе в условиях пандемии коронавируса : работники возвращаются на предприятия, возобновляются испытания перспективных образцов вооружений, не прекращается проектирование новых систем.

Ведущее отечественное предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении реактивных систем залпового огня, огнеметных систем, авиационных ракет и боеприпасов, научно-производственный концерн " Техмаш " (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") не стала исключением из этой тенденции.

Исполнительный директор компании Александр Кочкин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о планах по превращению РСЗО в высокоточное дальнобойное оружие, сроках поставок в войска тяжелых огнеметных систем нового поколения ТОС-2, уникальной кассетной бомбы "Дрель", высокоточной ракеты "Монолит" и других перспективных проектах.

— Александр Викторович, как сегодня работают предприятия, входящие в "Техмаш", в условиях пандемии?

— Холдинг, наряду со многими другими компаниями Ростеха, входит в список системообразующих организаций, поэтому работа у нас практически не останавливалась. Естественно, были ограничения, установленные указами президента и территориальными органами исполнительной власти на местах. Мы соблюдаем все необходимые требования.

Обязанности выполнять гособоронзаказ с нас никто не снимал, и поэтому работа сегодня ведется в запланированном графике. Да, были проблемы с малыми и средними предприятиями, которые поставляли нам сырье и материалы, но они решены.

До вспышки эпидемии мы создали определенный запас, который дает возможность выполнить все текущие контракты. По новым контрактам сроки поставок будут не ранее 2021 года, так что с ними мы также все успеем урегулировать.

Сегодня на наших предприятиях работает порядка 60-70% сотрудников, из них более половины – это производственный персонал, а управленческие кадры в основном трудятся удаленно. К концу мая ожидаем, что на мощностях "Техмаша" будут задействованы уже 80-85% работников.

— А как эпидемия повлияла на цикл испытаний ваших перспективных разработок?

— Были определенные вопросы, связанные с тем, что когда COVID-19 только начинал распространяться по России, некоторые испытательные полигоны были временно закрыты. Потом мы согласовали нашу деятельность с органами местной власти и возобновили работу, так что речь идет о сдвиге графика на 1-1,5 месяца, не больше.

— Недавно прошла информация о передаче Минобороны России реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", насколько были улучшены характеристики этих РСЗО?

— Действительно, в Вооруженные силы РФ стали поступать новые РСЗО "Торнадо-Г" в калибре 122 миллиметра, это дальнейшее развитие всем известной системы "Град", и "Торнадо-С" ⎼ соответственно, развитие комплекса "Смерч". Нам удалось добиться серьезного улучшения характеристик за счет автоматизации управления и ведения огня.

Эти машины оснащены навигационными комплексами, благодаря которым могут открывать огонь с неподготовленных позиций, и, естественно, мы увеличили их дальность стрельбы, ввели в боекомплект высокоэффективные боеприпасы.

Например, в "Торнадо-Г" применяется новый снаряд, по могуществу и площади поражения в пять раз превосходящий старые боеприпасы "Града". Дальность стрельбы увеличена в два раза – с 20 до 40 километров. Что касается "Торнадо-С", то дальность поражения этого РСЗО составляет более 100 километров против 70 у "Смерча". При этом хочу отметить, что при увеличении дальности мы сохраняем и даже увеличиваем могущество поражения боеприпасов.

— Как вы планируете дальше развивать направление РСЗО?

— Если изначально системы этого класса создавались для ведения огня по большим площадям, то сегодня мы видим развитие РСЗО как комплексов высокоточного оружия. Помимо залпового огня, они уже могут поражать цели одиночными выстрелами – боеприпасы дорогие, задачи лучше решать одним реактивным снарядом. Сейчас мы разрабатываем новые высокоточные снаряды для РСЗО, некоторые уже стоят на вооружении ВС РФ.

У поступающих сегодня в войска систем большой модернизационный потенциал. Мы исходим из того, что прослужат они еще несколько десятков лет, и работаем над созданием новых дальнобойных боеприпасов. Мы поставили задачу увеличить дальность поражения "Торнадо-С" еще на несколько десятков километров.

Конечно, на таких дистанциях целесообразно работать только управляемыми ракетами, потому что разброс обычных реактивных снарядов на таких больших дальностях при малом количестве боевой части слишком велик.

Пока речь идет об инициативных разработках, но, разумеется, все наши работы мы согласовываем с госзаказчиком, чтобы не потратить вхолостую деньги. Сегодня мы ведем научно-исследовательские работы по данной тематике, опытные образцы уже есть, проходили пробные стрельбы, но до принятия на вооружение еще довольно далеко.

Думаю, что за пять-семь лет мы эти дальнобойные боеприпасы сделаем — по всей видимости, их поставка будет предусмотрена уже в новой госпрограмме вооружений.

— На каком этапе находится работа по новой огнеметной системе ТОС-2?

— Помимо смены шасси с гусеничного, на которое устанавливается система предыдущего поколения ТОС-1 "Солнцепек", на колесное, значительно повышены боевые характеристики. В настоящее время завершаются предварительные испытания с соответствующим присвоением литеры О.

Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. По планам, мы должны сдать их госзаказчику в 2021 году. Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы, дальность поражения которых будет гораздо выше по сравнению со снарядами "Солнцепека".

— Как эта система показывает себя на испытаниях?

— Ее опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях, в этом году тоже планируется участие системы в стратегических маневрах. Испытания показали, что боеприпасы соответствуют требованиям, заданным заказчиком, есть определенные нюансы по конструкции, которые сегодня дорабатываются. В ближайшее время мы планируем перейти к госиспытаниям и рассчитываем, что в 2021 году новая ТОС уже пойдет в серию.

— На каком этапе находятся испытания планирующей бомбовой кассеты "Дрель"?

— Напомню, что уникальность этой бомбы заключается в том, что самолет-носитель может запускать ее, не заходя в зону поражения оружием противника. "Дрель" способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Кроме того, в ее состав входят самоприцеливающиеся боевые элементы.

Если даже этой кассете не удается найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий.

Сегодня мы завершаем госиспытания – в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут еще какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий.

— Как продвигается работа по созданию новой авиационной ракеты "Монолит"?

— Как известно, данная разработка осуществляется на базе неуправляемой ракеты С-13 калибра 122 миллиметра, но, в отличие от предшественницы, "Монолит" будет корректируемым и относиться к классу высокоточного оружия.

На сегодняшний день все технические характеристики с Минобороны согласованы, завершается утверждение техзадания в военном ведомстве. Проведена значительная часть наземных испытаний с положительным результатом. Отмечу, что "Монолит" ⎼ инициативная работа НПО "Сплав", которую оно ведет за счет собственных средств.

— Какая ситуация с другой авиаракетой вашей разработки — "Бронебойщик"?

— Госиспытания были завершены в прошлом году, в ходе них возникла потребность уточнить отдельные требования техзадания по этой ракете – сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии "Бронебойщика" на вооружение.

Для производства "Бронебойщика" у нас все готово, более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в 2021 году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска.

— О каких еще разработках и планах вы могли бы рассказать?

— На базе входящего в "Техмаш" НПО "Базальт" разработано и освоено производство разовых бомбовых кассет калибром 500 килограммов. Со снаряжением боевыми элементами различного вида действия, а также ПРГ-55 ⎼ выстрелы различного назначения к противодиверсионным гранатометам, устанавливаемым на боевые корабли различных классов.

Специалисты другого нашего предприятия – "НИМИ имени Бахирева" начали испытания боеприпасов для новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" — разработки АО "ЦНИИ Буревестник" производства ОА "Уралтрансмаш" (входят в концерн "Уралвагонзавод"). В этом полугодии мы должны получить по ним литеру О, завершение госиспытаний – это, скорее всего, 2021-2022 годы.

Наша задача – своевременное выполнение ГОЗ и наращивание экспортных поставок. Для этого нам необходимо провести техническое перевооружение наших мощностей. В этом вопросе мы, как и все другие холдинги Ростеха, стремимся к технологическому лидерству. Роботизация производства позволит существенно снизить издержки и, как следствие, себестоимость нашей продукции.

Боеприпасный сегмент – единственная отрасль во всей оборонке, где еще сохраняется массовое производство изделий, в то время как современное производство, как правило, мелкосерийное, штучное.

— Производство какой продукции осваивается вашими предприятиями в рамках программы диверсификации?

— Диверсификации производства мы уделяем сегодня особое внимание. Доля гражданской продукции на оборонных предприятиях Ростеха должна составить 50% уже к 2025 году.

Входящая в состав холдинга "Технодинамика" (Осуществляет управление АО "НПК "Техмаш". ⎼ Прим. ред.) компания "ПОЗиС" (Pozis, г. Зеленодольск, Татарстан) выпускает рециркуляторы воздуха, именно она обеспечила этой дезинфицирующей техникой больницу в Коммунарке. Мы продолжаем получать новые заказы на эти системы.

Некоторые другие наши предприятия сейчас также ориентированы на медицинскую тематику, в том числе мы организовали на них пошив средств индивидуальной защиты.

Среди основных гражданских изделий, производимых на наших заводах, ⎼ холодильники, бурильные трубы, нефтепромысловое и емкостное оборудование для ТЭК, сельскохозяйственная навесная техника, металлургическая продукции, новые виды промышленных взрывчатых веществ, применяемые при добыче полезных ископаемых.

Новым перспективным рынком для нас является оказание услуг по проведению буровзрывных работ в интересах горнодобывающих предприятий. Наши преимущества на этом рынке заключаются в обеспечении комплексного подхода – производство промышленной взрывчатки, бурового оборудования и инструмента, а также оказание услуг по логистике взрывоопасных веществ и проведении взрывных работ.