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В Крыму выздоровели более половины заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

В Крыму выздоровели более половины заразившихся коронавирусом

10:45 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Крыму достигло 178 человек, за последние сутки из больниц выписаны 24 пациента, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Всего в республике за весь период зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции.
"С учетом шести новых случаев за последние сутки положительных на Covid-19 в медицинских организациях проходят лечение 168 человек, за весь период выписано с выздоровлением 178, в том числе 24 человека за последние сутки", - сказал Лясковский на брифинге.
По его словам, из 168 человек, находящихся в больницах, четверо в тяжелом состоянии: трое - в реанимации больницы в Симферополе, один – в Евпатории.
"Кроме того, 120 пациентов средней степени тяжести и 44 – в удовлетворительном состоянии", - добавил Лясковский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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