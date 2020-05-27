В Крыму выздоровели более половины заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Крыму достигло 178 человек, за последние сутки из больниц выписаны 24 пациента, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Всего в республике за весь период зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции.

"С учетом шести новых случаев за последние сутки положительных на Covid-19 в медицинских организациях проходят лечение 168 человек, за весь период выписано с выздоровлением 178, в том числе 24 человека за последние сутки", - сказал Лясковский на брифинге.

По его словам, из 168 человек, находящихся в больницах, четверо в тяжелом состоянии: трое - в реанимации больницы в Симферополе , один – в Евпатории

"Кроме того, 120 пациентов средней степени тяжести и 44 – в удовлетворительном состоянии", - добавил Лясковский.