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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:38
https://ria.ru/20200527/1572043863.html
В России за сутки выздоровели 11 079 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

В России за сутки выздоровели 11 079 пациентов с коронавирусом

10:38 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 11 079 человек, всего выздоровели 142 208, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 11 079 человек... За весь период выписано 142 208 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки выписаны 5 839 человек в Москве, 714 - в Санкт-Петербурге, 352 - в Дагестане, 288 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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