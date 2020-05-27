В России за сутки выздоровели 11 079 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 11 079 человек, всего выздоровели 142 208, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 11 079 человек... За весь период выписано 142 208 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки выписаны 5 839 человек в Москве, 714 - в Санкт-Петербурге, 352 - в Дагестане, 288 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.