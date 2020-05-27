В Москве выявили 2140 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2140, Подмосковье - 793, Санкт-Петербурге - 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
За сутки в РФ зарегистрировано 8 338 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны.
"Распределение по субъектам: Москва - 2 140, Московская область - 793, Санкт-Петербург - 387", - говорится в сообщении.
Согласно данным, 235 новых случаев зарегистрированы в Свердловской области, 231 - в Нижегородской, 203 - в Ростовской, 161 - в Дагестане.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Республике Алтай и Магаданской области - по одному.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.