В России за сутки умер 161 пациент с COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В России за сутки скончался 161 человек с COVID-19, за все время - 3 968, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 161 человек... За весь период умерли 3 968 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 73 человека за сутки умерли в Москве, 12 - в Дагестане, 10 - в Подмосковье, восемь - в Санкт-Петербурге, шесть - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.