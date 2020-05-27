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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:37
https://ria.ru/20200527/1572043715.html
В России за сутки умер 161 пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040570_0:483:2780:2047_1036x0_80_0_0_c8dfb8524b7d53c5e0498ac165a27919.jpg
РИА Новости

В России за сутки умер 161 пациент с COVID-19

10:37 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В России за сутки скончался 161 человек с COVID-19, за все время - 3 968, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 161 человек... За весь период умерли 3 968 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 73 человека за сутки умерли в Москве, 12 - в Дагестане, 10 - в Подмосковье, восемь - в Санкт-Петербурге, шесть - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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