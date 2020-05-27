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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:15
https://ria.ru/20200527/1572043691.html
В России за сутки выявили 8338 заразившихся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571991704_0:258:3002:1947_1036x0_80_0_0_43efea3a9f427405e54e018879c46226.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 8338 заразившихся коронавирусом

10:36 27.05.2020 (обновлено: 14:15 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМедики бригады скорой помощи транспортируют пожилого мужчину в автомобиль
Медики бригады скорой помощи транспортируют пожилого мужчину в автомобиль
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В 85 российских регионах за сутки выявили 8338 пациентов с COVID-19, умер 161 человек, 11 079 выписались, сообщили в оперативном штабе.
Суточный прирост снизился до 2,3%. Число выздоровевших уже несколько дней существенно превышает количество заболевших.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (2140), Подмосковье (793) и Санкт-Петербурге (387). Также 235 пациентов зарегистрировали в Свердловской области, 231 — в Нижегородской, 203 — в Ростовской, 161 — в Дагестане. У 40,8% нет симптомов.
Общее число инфицированных по стране достигло 370 680 человек, 142 208 уже поправились, почти четыре тысячи скончались.
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Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Осталось ещё немного потерпеть - годика два-три...
27 мая, 10:41
Leonid
61201217
Ну могли б сегодня хоть одну цифру изменить. А то прям вообще палево.)
27 мая, 10:43
ddeluxo-87
9310221
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