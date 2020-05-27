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Названы сроки поставок новейшей ракеты "Бронебойщик" в войска
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РИА Новости

Названы сроки поставок новейшей ракеты "Бронебойщик" в войска

10:27 27.05.2020 (обновлено: 11:53 27.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Штурмовик Су-25. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации", — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что госиспытания новой ракеты завершились в прошлом году, по их итогам госзаказчик уточнил отдельные требования технического задания.
"Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии "Бронебойщика" на вооружение", — добавил он.
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"Бронебойщик" предназначен для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.
Ранее в интервью российским СМИ бывший гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин рассказывал, что ракета может пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.
Читайте полный текст интервью с Александром Кочкиным >>
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Владимир ЛепинТехнодинамикаТехмашМи-8Су-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехБезопасность
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