Названы сроки поставок новейшей ракеты "Бронебойщик" в войска

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации", — сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что госиспытания новой ракеты завершились в прошлом году, по их итогам госзаказчик уточнил отдельные требования технического задания.
"Сегодня все эти вопросы с Минобороны решены. В ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии "Бронебойщика" на вооружение", — добавил он.
Ранее в интервью российским СМИ бывший гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин рассказывал, что ракета может пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.
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