В Астраханской области завели дело на женщину, кусавшую дочь за лицо

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Астраханской области, которая, по их данным, в пьяном виде била и кусала за лицо свою четырехмесячную дочь, сообщает СУСК России по региону.
"Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании своей дочки", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2020 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире, била свою четырехмесячную дочь руками по голове и телу, а также кусала ее за лицо.
В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, решается вопрос об изъятии девочки из семьи и помещении ее в реабилитационный центр, а также лишении матери родительских прав.
По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.