В Астраханской области завели дело на женщину, кусавшую дочь за лицо

"Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании своей дочки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2020 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире, била свою четырехмесячную дочь руками по голове и телу, а также кусала ее за лицо.