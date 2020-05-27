Российская армия начнет получать огнеметные системы ТОС-2 в 2021 году

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Министерство обороны России заказало первую опытно-промышленную партию тяжелых огнемётных систем нового поколения ТОС-2, поставки состоятся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
Ранее сообщалось, что новая тяжелая огнеметная система "ТОС-2" (более известная как "Тосочка") будет более компактной, чем её используемые сейчас аналоги "Солнцепек" и "Буратино", и получит искусственный интеллект.
"Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. По планам, мы должны сдать их госзаказчику в 2021 году. Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы, дальность поражения которых будет гораздо выше по сравнению со снарядами "Солнцепёка", - сказал Кочкин.
Разработчик, помимо смены шасси с гусеничного, на которое устанавливается "Солнцепёк", на колесное, значительно улучшил боевые характеристики новой огнемётной системы. По словам собеседника, завершаются предварительные испытания ТОС-2, опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
"Испытания показали, что боеприпасы соответствуют требованиям, заданным заказчиком, есть определенные нюансы по конструкции, которые сегодня дорабатываются. В ближайшее время мы планируем перейти к госиспытаниям и рассчитываем, что в 2021 году новая ТОС уже пойдет в серию", - добавил Кочкин.
До пандемии коронавируса планировалось, что ТОС-2 примет участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади 9 мая.