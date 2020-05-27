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2020-05-27T11:53
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Российская армия начнет получать огнеметные системы ТОС-2 в 2021 году
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РИА Новости

Российская армия начнет получать огнеметные системы ТОС-2 в 2021 году

10:06 27.05.2020 (обновлено: 11:53 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 "Буратино" на форуме "Армия-2018"
Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино на форуме Армия-2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 "Буратино" на форуме "Армия-2018". Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Министерство обороны России заказало первую опытно-промышленную партию тяжелых огнемётных систем нового поколения ТОС-2, поставки состоятся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
Ранее сообщалось, что новая тяжелая огнеметная система "ТОС-2" (более известная как "Тосочка") будет более компактной, чем её используемые сейчас аналоги "Солнцепек" и "Буратино", и получит искусственный интеллект.
"Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. По планам, мы должны сдать их госзаказчику в 2021 году. Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы, дальность поражения которых будет гораздо выше по сравнению со снарядами "Солнцепёка", - сказал Кочкин.
Разработчик, помимо смены шасси с гусеничного, на которое устанавливается "Солнцепёк", на колесное, значительно улучшил боевые характеристики новой огнемётной системы. По словам собеседника, завершаются предварительные испытания ТОС-2, опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
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"Испытания показали, что боеприпасы соответствуют требованиям, заданным заказчиком, есть определенные нюансы по конструкции, которые сегодня дорабатываются. В ближайшее время мы планируем перейти к госиспытаниям и рассчитываем, что в 2021 году новая ТОС уже пойдет в серию", - добавил Кочкин.
До пандемии коронавируса планировалось, что ТОС-2 примет участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади 9 мая.
Читайте полный текст интервью с Александром Кочкиным >>
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ТехнодинамикаТехмашМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехБезопасность
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