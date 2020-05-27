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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:04
https://ria.ru/20200527/1572041754.html
Во Владимирской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402890_0:14:2958:1678_1036x0_80_0_0_6b62266e9576310ae25e7002c73b92ba.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

10:04 27.05.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 55 - до 2434, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего ... зарегистрировано 2434 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 493 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 369, в Гусь-Хрустальном районе - 338, Александровском районе - 222, Муроме - 211, Ковровском районе - 206, Кольчугинском районе - 106.
Скончались в регионе 17 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 375 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКольчугинский районКовровский районАлександровский районОбщество
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