Во Владимирской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 55 - до 2434, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего ... зарегистрировано 2434 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 493 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 369, в Гусь-Хрустальном районе - 338, Александровском районе - 222, Муроме - 211, Ковровском районе - 206, Кольчугинском районе - 106.
Скончались в регионе 17 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 375 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.