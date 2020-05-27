Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T10:21
https://ria.ru/20200527/1572040983.html
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572042700_50:0:2326:1280_1036x0_80_0_0_1e8b326fe6ba8abf666ac80a9b6b6e5b.jpg
РИА Новости

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

09:50 27.05.2020 (обновлено: 10:21 27.05.2020)
214554
© Фото : официальный портал органов власти Чувашской РеспубликиГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© Фото : официальный портал органов власти Чувашской Республики
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту в части, где содержались требования дополнительных соцгарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
При этом административный иск об оспаривании указа Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Игнатьева на посту приняли к производству. Рассмотрение назначено на 30 июня, в 10:00 (мск).
Здание Государственной думы России
12 мая, 09:03
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В январе в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Игнатьев, занимавший тогда пост руководителя Чувашии, подшутил над сотрудником МЧС: он вынудил офицера подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В региональном ведомстве назвали эпизод "дружеской шуткой", однако глава МЧС Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
Губернатора сначала исключили из "Единой России", а после Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона назначили депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олега Николаева.
Выборы руководителя Чувашии состоятся в единый день голосования, 13 сентября. Николаев намерен в них участвовать.
Лидия Прозорова
14 мая, 08:00
Когда чиновники перестанут оскорблять общественную нравственность
648292382139138
Обсудить 139
Михаил ИгнатьевПроисшествияВерховный суд РФЧувашская Республика (Чувашия)
Популярные комментарии
Значит, вести себя как барин с полковником МЧС, он трудоспособен. А как отвечать за свои поступки, он вдруг заболел. Да так заболел, что трудоспособность пропала . Интересная личность.
27 мая, 10:03
ВКВладимир К.
431600124
Называется "плюнул против ветра"
27 мая, 09:55
zzaa_stss
2295331136
Рекомендуем
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об отставке
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Лента новостейМолния