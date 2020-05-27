Старейший дом села Садовое в Приамурье станет героем мультфильма

"Одним из главных персонажей станет 90-летний дом Садового - самый старый в селе. Это мазанка 1930 года постройки, в котором до сих пор живут люди. Также героями мультфильма станут школьники, лесные звери и дерево по имени Дрем", - говорится в сообщении.