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2020-05-27T09:39
https://ria.ru/20200527/1572040168.html
Старейший дом села Садовое в Приамурье станет героем мультфильма
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РИА Новости

Старейший дом села Садовое в Приамурье станет героем мультфильма

09:39 27.05.2020
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© Фото : ГТРК "Амур"90-летний дом в селе Садовое Амурской области
90-летний дом в селе Садовое Амурской области
© Фото : ГТРК "Амур"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая - РИА Новости. Старейший дом села Садовое Амурской области, 1930 года постройки, станет героем мультфильма: местная библиотека выиграла муниципальный грант и закупила мультстудию с профессиональным оборудованием, сообщает администрация Благовещенска.
"Одним из главных персонажей станет 90-летний дом Садового - самый старый в селе. Это мазанка 1930 года постройки, в котором до сих пор живут люди. Также героями мультфильма станут школьники, лесные звери и дерево по имени Дрем", - говорится в сообщении.
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Технику для проекта "Мульти-пульти" - профессиональную камеру, световой планшет и другое - привезут в июне из Новосибирска, каждая серия мультфильма рассчитана на 3-4 минуты.
Руководит студией заведующая библиотекой Анна Исаева, до карантина, введенного из-за COVID-19, она успела набрать в творческую группу 12 детей из 20 запланированных. Мультипликаторы уже придумали сценарий, прописали героев и распределили роли. Исаева - художник по образованию, сейчас она учится в Новосибирске в "Мульт-Школе.ру", где и закупили оборудование.
Село Садовое входит в городской округ Благовещенска.
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