Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Панамы с 1 июня переходят ко второй фазе смягчения ограничений, введенных в стране в целях борьбы с распространением коронавируса, в частности, будет сокращено время действия комендантского часа, возобновит работу ряд отраслей экономики, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что 25 марта президент Панамы Лорентино Кортисо ввел в стране бессрочный карантин, запретив передвижение за исключением случаев неотложной необходимости. В стране был введен комендантский час с 17.00 до 5.00. С 1 апреля действие карантина было ужесточено, женщинам и мужчинам было запрещено покидать свои дома в один и тот же день.

Первый этап смягчения был 13 мая.

Как сообщается, с понедельника комендантский час в стране будет действовать с 19.00 до 5.00 следующего дня. При этом отмечается, что жителям страны для перемещения не нужно будет использовать удостоверение личности. Также отменяется правило для выхода из дома по половому признаку.

"Начиная с 1 июня отменяется (требование) выхода на улицу с использованием удостоверения и по половой принадлежности. Отменяется воскресный карантин", - сообщается на странице минздрава в Twitter. Вводится обязательное ношение масок и требование соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

Помимо этого в стране возобновится строительство, вернутся к работе некоторые отрасли промышленности, церкви и парки, однако они не должны заполняться более чем на 25%.

По последним данным, в стране зарегистрировано 11 447 случаев заражения COVID, 313 человек скончались.