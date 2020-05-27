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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:34
https://ria.ru/20200527/1572039885.html
Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/102014/22/1020142274_0:262:1860:1308_1036x0_80_0_0_2f89aa50a93221a0e1b8d39fbcf8c50b.jpg
РИА Новости

Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19

09:34 27.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на столицу Панамы
Вид на столицу Панамы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Панамы с 1 июня переходят ко второй фазе смягчения ограничений, введенных в стране в целях борьбы с распространением коронавируса, в частности, будет сокращено время действия комендантского часа, возобновит работу ряд отраслей экономики, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте министерства здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что 25 марта президент Панамы Лорентино Кортисо ввел в стране бессрочный карантин, запретив передвижение за исключением случаев неотложной необходимости. В стране был введен комендантский час с 17.00 до 5.00. С 1 апреля действие карантина было ужесточено, женщинам и мужчинам было запрещено покидать свои дома в один и тот же день.
Первый этап смягчения был 13 мая.
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Как сообщается, с понедельника комендантский час в стране будет действовать с 19.00 до 5.00 следующего дня. При этом отмечается, что жителям страны для перемещения не нужно будет использовать удостоверение личности. Также отменяется правило для выхода из дома по половому признаку.
"Начиная с 1 июня отменяется (требование) выхода на улицу с использованием удостоверения и по половой принадлежности. Отменяется воскресный карантин", - сообщается на странице минздрава в Twitter. Вводится обязательное ношение масок и требование соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.
Помимо этого в стране возобновится строительство, вернутся к работе некоторые отрасли промышленности, церкви и парки, однако они не должны заполняться более чем на 25%.
По последним данным, в стране зарегистрировано 11 447 случаев заражения COVID, 313 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПанамаВ мире
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