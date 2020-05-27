В Японии на защиту экономики потратят более двух триллионов долларов

ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Общий объем мер, которые предпринимает Общий объем мер, которые предпринимает Япония в связи с распространением коронавируса , составит 230 триллионов иен (2,15 триллиона долларов), об этом на совещании правительства и правящей партии заявил премьер-министр Синдзо Абэ

"На то, чтобы, сдерживая распространение инфекции, постараться полностью вернуться к обычной жизни, потребуется приличное время. Это тяжелый путь. Необходимо одновременно с защитой и сохранением предприятий и найма использовать шанс снижения заражений и как следует подготовиться к следующей (волне - ред.) распространения инфекции", - приводит его слова телеканал NHK

Премьер-министр также выразил уверенность, что меры смогут защитить экономику в "кризис, который бывает раз в 100 лет".

"Благодаря мерам, объем которых доходит до 40% ВВП, мы защитим японскую экономику от кризиса, который бывает раз в 100 лет. Важнее всего, чтобы помощь быстро дошла до тех, кто находится в трудной ситуации", - сказал Абэ.

В среду правительство Японии одобрит уже второй дополнительный бюджет для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики на сумму 31,9 триллиона иен (около 298 миллиардов долларов).