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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:03
https://ria.ru/20200527/1572038489.html
В Японии на защиту экономики потратят более двух триллионов долларов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920650_0:511:2730:2047_1036x0_80_0_0_9939c71a32b8e8551303155ca54e1a16.jpg
РИА Новости

В Японии на защиту экономики потратят более двух триллионов долларов

09:03 27.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Магазин электроники Yodobashi Camera у центральной железнодорожной станции Осака
Магазин электроники Yodobashi Camera у центральной железнодорожной станции Осака
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Магазин электроники Yodobashi Camera у центральной железнодорожной станции Осака. Архивное фото
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Общий объем мер, которые предпринимает Япония в связи с распространением коронавируса, составит 230 триллионов иен (2,15 триллиона долларов), об этом на совещании правительства и правящей партии заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
"На то, чтобы, сдерживая распространение инфекции, постараться полностью вернуться к обычной жизни, потребуется приличное время. Это тяжелый путь. Необходимо одновременно с защитой и сохранением предприятий и найма использовать шанс снижения заражений и как следует подготовиться к следующей (волне - ред.) распространения инфекции", - приводит его слова телеканал NHK.
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Премьер-министр также выразил уверенность, что меры смогут защитить экономику в "кризис, который бывает раз в 100 лет".
"Благодаря мерам, объем которых доходит до 40% ВВП, мы защитим японскую экономику от кризиса, который бывает раз в 100 лет. Важнее всего, чтобы помощь быстро дошла до тех, кто находится в трудной ситуации", - сказал Абэ.
В среду правительство Японии одобрит уже второй дополнительный бюджет для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики на сумму 31,9 триллиона иен (около 298 миллиардов долларов).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Синдзо АбэЯпонияВ мире
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