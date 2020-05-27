Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T08:55
https://ria.ru/20200527/1572038293.html
В Москве в два раза выросло число школьников, желающих попасть в ИТ-класс
https://cdn24.img.ria.ru/images/153297/11/1532971199_0:156:3072:1884_1036x0_80_0_0_7c0ffe69937d58bc711ed73a253a4baa.jpg
РИА Новости

В Москве в два раза выросло число школьников, желающих попасть в ИТ-класс

08:55 27.05.2020
73
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчащиеся "Школы 21" в учебных классах
Учащиеся Школы 21 в учебных классах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Учащиеся "Школы 21" в учебных классах. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свыше 6,5 тысячи девятиклассников в Москве хотели бы поступить в ИТ-классы, где изучают веб-разработки и информационную безопасность, это в два раза больше, чем год назад, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более шести с половиной тысяч девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании для поступления в ИТ-классы. Это в два раза больше, чем год назад, когда проводился первый набор", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.
Ноутбук
26 мая, 14:38
Эксперты обсудили, как пандемия и цифровизация изменят школу
В ведомстве отметили, что школьников зачислят в ИТ-классы по результатам тестирования и с учетом их достижений по определенным предметам.
Согласно данным, тестирование включало 20 вопросов по физике, математике, информатике и общим ИТ-компетенциям.
Первые ИТ-классы открыли 1 сентября 2019 года в 35 московских школах. В них учатся более одной тысячи старшеклассников. Проект реализуется совместно с восемью вузами - лидерами в подготовке ИТ-специалистов: Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", Московским инженерно-физическим институтом, Московским физико-техническим институтом, Московским государственным технологическим университетом "СТАНКИН", Московским политехническим университетом и МИРЭА - Российским технологическим университетом, а также ведущими ИТ-компаниями.
В образовательную программу входит изучение веб-разработки, проектирования интерфейсов, аналитики больших данных, прототипирования и информационной безопасности.
Дистанционное обучение школьников
18 мая, 07:16
Московские школьники завершили учебный год
100000
Обсудить 0
Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)МГТУ "Станкин"Московский институт радиотехники электроники и автоматикиМГТУ имени БауманаМосковский физико-технический институтМосковский инженерно-физический институтВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваОбщество
Рекомендуем
Ноутбук
Пилот по онлайн-поступлению в вузы пройдет на платформе "Ростелекома"
Вид на город Тель-Авив
Глава РКЦ в Израиле рассказал об отборе кандидатов на учебу в России
Медицинский работник
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 265 пациентов с коронавирусом
Медицинские работники
В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес
Эмблема на форме сотрудника полиции
Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
Педагог из Усмани представит область в финале "Учителя года России"
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Замглавы Минпромторга сообщил о небольшом дефиците респираторов в России
Закрытые магазины в торговом центре
В Москве 123 компании воспользовались мерой по отмене платы за аренду
Главное здание Российской национальной библиотеки в Петербурге
Путин назвал РНБ бесценным достоянием страны
Сотрудник московского метро помогает пассажиру пройти через турникеты
Около 700 тысяч москвичей проверили на наличие пропуска в транспорте
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
На Украине выявили 321 новый случай заражения коронавирусом
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро
Робот Жетончик и Метроскин: москвичи выбирают имя для чат-бота метро
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Инвитро" рассказали о тестировании москвичей на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
Лента новостейМолния