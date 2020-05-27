В Москве в два раза выросло число школьников, желающих попасть в ИТ-класс

"Более шести с половиной тысяч девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании для поступления в ИТ-классы. Это в два раза больше, чем год назад, когда проводился первый набор", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.