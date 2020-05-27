В Москве в два раза выросло число школьников, желающих попасть в ИТ-класс

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свыше 6,5 тысячи девятиклассников в Москве хотели бы поступить в ИТ-классы, где изучают веб-разработки и информационную безопасность, это в два раза больше, чем год назад, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более шести с половиной тысяч девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании для поступления в ИТ-классы. Это в два раза больше, чем год назад, когда проводился первый набор", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.
В ведомстве отметили, что школьников зачислят в ИТ-классы по результатам тестирования и с учетом их достижений по определенным предметам.
Согласно данным, тестирование включало 20 вопросов по физике, математике, информатике и общим ИТ-компетенциям.
Первые ИТ-классы открыли 1 сентября 2019 года в 35 московских школах. В них учатся более одной тысячи старшеклассников. Проект реализуется совместно с восемью вузами - лидерами в подготовке ИТ-специалистов: Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", Московским инженерно-физическим институтом, Московским физико-техническим институтом, Московским государственным технологическим университетом "СТАНКИН", Московским политехническим университетом и МИРЭА - Российским технологическим университетом, а также ведущими ИТ-компаниями.
В образовательную программу входит изучение веб-разработки, проектирования интерфейсов, аналитики больших данных, прототипирования и информационной безопасности.
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