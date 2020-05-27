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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T08:15
https://ria.ru/20200527/1572037676.html
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3,3 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3,3 тысячи

08:15 27.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 43 человека и достигло 3333, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 3290, 14 пациентов скончались, 2636 выздоровели.
"По состоянию на 27 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3333", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 75 новых случаев COVID-19, в понедельник - 51, в воскресенье – 49.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 683 пациента с COVID-19, в том числе, четверо - в тяжелом состоянии.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник поручил усилить карантинные меры и увеличить количество тестирований на COVID-19 из-за роста числа выявленных заболевших в последние дни.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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