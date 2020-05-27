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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T08:42
https://ria.ru/20200527/1572036527.html
Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340794_0:48:2932:1697_1036x0_80_0_0_3d2a45f2c81e66dd156028ce3192fc29.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

06:41 27.05.2020 (обновлено: 08:42 27.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, предупредил Роспотребнадзор.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.

Ведомство призвало граждан беречь здоровье и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусом.
Ранее глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове также заявила, что курение приводит к развитию тяжелой формы коронавируса и повышает риск смерти от заболевания. С аналогичными предостережениями выступил и главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, профессор Евгений Брюн.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли свыше 343 тысяч человек.
В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели. Власти попросили граждан не выходить из дома без необходимости. Во многих регионах в общественных местах нужно носить маски. По словам Владимира Путина, страна уже прошла пик эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЕвгений БрюнКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗОбщество
Популярные комментарии
Курение нужно пропагандировать по праздникам, тогда будет эффект шампанского: потребление антидепрессанта во время веселья снизит потребление по будням.
27 мая, 10:35
Бэтмен
3010001
Открытие тянет на Нобелевку)))
27 мая, 07:14
Арсений Новиков
4120011
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