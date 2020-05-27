Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.

Ведомство призвало граждан беречь здоровье и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли свыше 343 тысяч человек.

В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели. Власти попросили граждан не выходить из дома без необходимости. Во многих регионах в общественных местах нужно носить маски. По словам Владимира Путина, страна уже прошла пик эпидемии.