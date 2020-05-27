В Южной Корее за сутки зафиксировали 40 случаев COVID-19

СЕУЛ, 27 мая – РИА Новости. Южная Корея впервые с начала апреля за сутки зарегистрировала 40 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 , общее число инфицированных выросло до 11 265, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала апреля суточный прирост зараженных в Южной Корее постепенно снизился с 40 примерно до 10-20 случаев в день, 6 мая это число опускалось до двух.

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 37 из 40 новых случаев имеют локальное происхождение и связаны с распространением COVID-19 в ночных клубах и барах в районе Итхэвон в Сеуле . Три завезены из-за границы.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 20 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 295, что составляет 91,4%. Число жертв не изменилось и составляет 269 человек.

Более 5,2 тысячи человек (46,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1221 случай (10,8%) завезли из-за границы, из них 88,1% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 522 зараженных.

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет уже не менее 257, проверили более уже 83 тысячи человек.

По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что приводить к незаметному распространению вируса, остановить которое власти не могут.

Жителей призывают "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад, особенно учитывая, что со среды во многих школах к занятиям с посещением приступают ученики третьего года средней школы, первого и второго классов младшей школы, а также детских садов. В некоторых городах из-за появления зараженных коронавирусом в образовательных учреждениях дату начала занятий отложили до 1 июня. Ранее к учебе уже вернулись третьи классы старшей школы.