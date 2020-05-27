IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам

Как пишет издание, на российском сайте IKEA матрас "Ховог" стоит около 3,6 тысячи гривен (в эквиваленте), а на Украине почти вдвое дороже — 6,5 тысячи гривен. Диван "Фрихетен" в России в пересчете на украинскую валюту стоит восемь тысяч гривен, тогда как в соседней стране — 11 тысяч гривен.
14 июня 2019, 04:11В Киеве объяснили причину бедности украинцев
Конечные цены, как заявили в IKEA, обусловлены несколькими факторами, среди которых, в частности, объемы торговли, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.
Ранее в Сети был опубликован ролик, в котором сравнивались цены на продукты в России и Украине. Съемки проходили в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Выяснилось, что основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине.