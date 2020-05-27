IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам

Конечные цены, как заявили в IKEA, обусловлены несколькими факторами, среди которых, в частности, объемы торговли, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.

Ранее в Сети был опубликован ролик, в котором сравнивались цены на продукты в России и Украине. Съемки проходили в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Выяснилось, что основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине.