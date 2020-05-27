Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T14:25
https://ria.ru/20200527/1572036156.html
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154220_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9ef77f3f00328f51151031c31e6c9c1b.jpg
РИА Новости

IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам

05:18 27.05.2020 (обновлено: 14:25 27.05.2020)
50423
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска в магазине ИКЕА
Вывеска в магазине ИКЕА
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска в магазине ИКЕА. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Крупнейший в мире ретейлер мебели и товаров для дома шведская компания IKEA объяснила, почему предлагает украинцам товары по более высоким ценам, чем россиянам. Соответствующую информацию распространило издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании.
Как пишет издание, на российском сайте IKEA матрас "Ховог" стоит около 3,6 тысячи гривен (в эквиваленте), а на Украине почти вдвое дороже — 6,5 тысячи гривен. Диван "Фрихетен" в России в пересчете на украинскую валюту стоит восемь тысяч гривен, тогда как в соседней стране — 11 тысяч гривен.
Бездомный на улице Киева, Украина
14 июня 2019, 04:11
В Киеве объяснили причину бедности украинцев
Конечные цены, как заявили в IKEA, обусловлены несколькими факторами, среди которых, в частности, объемы торговли, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы.
Ранее в Сети был опубликован ролик, в котором сравнивались цены на продукты в России и Украине. Съемки проходили в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Выяснилось, что основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине.
879269166934
Обсудить 37
РоссияСитуация на УкраинеIKEA International GroupУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина це европа - и цены соответственно европейские
27 мая, 05:58
Арина Жанжора
278570101
Для богатой страны и цены богатые. По соседски, в поддержку Украины.
27 мая, 06:04
ЛКЛысый Кучерявый
188950002
Рекомендуем
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве
Актер Брэд Питт
Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты
Вид Земли с МКС
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
Режиссер Борис Грачевский
Грачевский прокомментировал обвинения дочери Успенского в адрес отца
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российскими Су-35
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Джозеф Байден
Байден назвал Трампа дураком
Президент США Дональд Трамп
Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое
Михаил Игнатьев
Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
Перу
Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния