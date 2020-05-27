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Кузнецова призвала заняться консульским учетом учащихся за рубежом детей
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РИА Новости

Кузнецова призвала заняться консульским учетом учащихся за рубежом детей

03:48 27.05.2020 (обновлено: 13:23 27.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Необходимо проработать вопрос консульского учета выезжающих за рубеж на учебу несовершеннолетних для предотвращения сложностей с поиском российских детей, участвующих в международных образовательных программах, с которыми столкнулись во время пандемии, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США. Уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США домой, поиск остальных продолжается, заявляла ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Подобные ситуации экстренного возвращения детей никто не предусматривал. Однако, на мой взгляд, необходимо проработать вопрос достижения максимального охвата консульским учетом выезжающих за границу несовершеннолетних с целью получения образования для предупреждения подобных явлений. Конечно, этот вопрос должен обсуждаться с профильными ведомствами, но, если говорить о безопасности ребенка, я считаю, что можно эту меру рассматривать как вариант", - сказала Кузнецова.
Так, омбудсмен выделила два вида международных программ: программы, которые реализуются официально, полностью отслеживаются и находятся на учете, а также программы, которые проходит ребенок по собственному желанию и инициативе родителей, без согласия которых этот процесс отследить сложно.
Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
Здание МИД России
25 мая, 19:49Распространение нового коронавируса
МИД порекомендовал воздержаться от любых поездок на рубеж
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РоссияАнна КузнецоваСШАОбщество
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