Кузнецова призвала заняться консульским учетом учащихся за рубежом детей

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Необходимо проработать вопрос консульского учета выезжающих за рубеж на учебу несовершеннолетних для предотвращения сложностей с поиском российских детей, участвующих в международных образовательных программах, с которыми столкнулись во время пандемии, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США. Уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США домой, поиск остальных продолжается, заявляла ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Подобные ситуации экстренного возвращения детей никто не предусматривал. Однако, на мой взгляд, необходимо проработать вопрос достижения максимального охвата консульским учетом выезжающих за границу несовершеннолетних с целью получения образования для предупреждения подобных явлений. Конечно, этот вопрос должен обсуждаться с профильными ведомствами, но, если говорить о безопасности ребенка, я считаю, что можно эту меру рассматривать как вариант", - сказала Кузнецова.