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2020-05-27T03:47
https://ria.ru/20200527/1572035448.html
США могут подготовить ядерные испытания "за месяцы", заявили в Пентагоне
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РИА Новости

США могут подготовить ядерные испытания "за месяцы", заявили в Пентагоне

03:47 27.05.2020
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. США готовы будут провести ядерные испытания "в течение месяцев" в случае соответствующего распоряжения президента, заявил в среду и.о. помощника заместителя министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер.
По его словам, в такие сроки можно провести "очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных", если президент прикажет сделать это по техническим или геополитическим соображениям, пишет ресурс DefenseNews.
"Думаю, это может произойти относительно оперативно", - сказал Уолтер.
Он отметил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку к нему могут уйти годы.
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США с 1992 года не проводили ядерных испытаний, а также не производили новые плутониевые сердечники для ядерного оружия, используя накопленные запасы.
В 2018 году Вашингтон засекретил данные о количестве имеющихся ядерных боеголовок, а президент США Дональд Трамп распорядился обновить ядерный арсенал и возобновить производство плутониевых сердечников на уровне 80 штук в год.
Кроме того, Вашингтон вышел из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и официально уведомил о выходе из Договора об открытом небе, обязательства по которому истекут через полгода. Также неясной остается судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который прекратит свое действие в феврале 2021 года, если не будет продлен еще на пять лет.
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