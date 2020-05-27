Путин бросил ручку на стол во время совещания

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Фрагмент записи приводит кремлевский пул "РИА Новости" в Twitter

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Глава государства заявил, ситуации с ЧС выходят на первый план для сотен и тысяч граждан, которые рискуют остаться без жилья, их жизням угрожает опасность, после чего бросает ручку.

Ситуация с паводками

По данным МЧС, порядка 180 населенных пунктов попали в зоны подтопления в 39 регионах страны с начала паводкоопасного периода в этом году.

В общей сложности в зонах паводка оказались 309 жилых домов, 2974 приусадебных участка, 94 низководных моста, а также 71 участок автомобильных дорог.

Больше всего подтопленных территорий с начала весеннего половодья зарегистрировано в Приволжском (11 субъектов), Сибирском (девять субъектов) и Центральном (шесть субъектов) федеральных округах.

Лесные пожары

В России с начала 2020 года зарегистрировано более 5,6 тысячи очагов природных пожаров площадью свыше 852 тысяч гектаров, сообщил ранее Евгений Зиничев.

Он отметил, что в результате перехода огня на населенные пункты огнем уничтожено 251 строение, в том числе 48 жилых домов. Число сгоревших домов уменьшилось почти на 30%.