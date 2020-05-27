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2020-05-27T11:48
https://ria.ru/20200527/1572034927.html
Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572038544_0:0:3233:1819_1036x0_80_0_0_7ae5e1e9ef47fe918b5fdda07b23ab98.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге

03:05 27.05.2020 (обновлено: 11:48 27.05.2020)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкУчастница совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС фотографирует логотип председательства России в ШОС
Участница совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС фотографирует логотип председательства России в ШОС
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени, сообщил РИА Новости высокопоставленный осведомленный источник.
Мероприятие было намечено на 22-23 июля и должно было состояться в Санкт-Петербурге.
Источник пояснил, что на такой шаг пришлось пойти в связи с эпидемиологической обстановкой, которая до конца не нормализовалась во всех странах — участницах организации, за исключением — отчасти — Китая.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что возможность проведения саммита ШОС в режиме видеосвязи не рассматривалась из-за недостаточности уровня взаимодействия в таком формате. Как отметил источник, с учетом необходимости "обстоятельного обмена мнениями" требуется провести очную встречу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.
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