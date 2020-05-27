Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, он может пройти ближе к осени, сообщил РИА Новости высокопоставленный осведомленный источник.
Мероприятие было намечено на 22-23 июля и должно было состояться в Санкт-Петербурге.
Источник пояснил, что на такой шаг пришлось пойти в связи с эпидемиологической обстановкой, которая до конца не нормализовалась во всех странах — участницах организации, за исключением — отчасти — Китая.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что возможность проведения саммита ШОС в режиме видеосвязи не рассматривалась из-за недостаточности уровня взаимодействия в таком формате. Как отметил источник, с учетом необходимости "обстоятельного обмена мнениями" требуется провести очную встречу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.