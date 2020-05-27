Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге

Участница совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС фотографирует логотип председательства России в ШОС

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил перенести саммит ПрезидентВладимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества , он может пройти ближе к осени, сообщил РИА Новости высокопоставленный осведомленный источник.

Мероприятие было намечено на 22-23 июля и должно было состояться в Санкт-Петербурге.

Источник пояснил, что на такой шаг пришлось пойти в связи с эпидемиологической обстановкой, которая до конца не нормализовалась во всех странах — участницах организации, за исключением — отчасти — Китая.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что возможность проведения саммита ШОС в режиме видеосвязи не рассматривалась из-за недостаточности уровня взаимодействия в таком формате. Как отметил источник, с учетом необходимости "обстоятельного обмена мнениями" требуется провести очную встречу.