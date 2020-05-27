Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-27T12:04
https://ria.ru/20200527/1572034685.html
Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать
https://cdn21.img.ria.ru/images/23391/53/233915366_0:386:3264:2222_1036x0_80_0_0_0a4fc65f47ab6f4409b9c3420e268b62.jpg
РИА Новости

Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать

02:55 27.05.2020 (обновлено: 12:04 27.05.2020)
257062
© РИА Новости / Ольга ЛипичВ храме Вознесения Господня у Никитских ворот
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вознесение Господне в 2020 году отмечается 28 мая. Что можно и чего нельзя делать в этот день, что это за праздник и как его отмечать, а также его традиции и поздравления с ним — в материале РИА Новости.

Что такое Вознесение Господне

История праздника описана в Евангелиях. На сороковой день после Воскресения Иисус Христос явился Своим ученикам в Иерусалиме. Немного поговорив с ними, Он вывел их из города в селение Вифания.
"И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо", — повествует евангелист Лука.
О том, где именно произошло вознесение Христа на небо, Евангелия умалчивают. Зато это событие подробно описано в новозаветной книге Деяния апостолов. Вместе со своими учениками Господь взошел на гору Елеон, откуда открывается вид на весь Иерусалим.
Там Спаситель произнес Свою последнюю проповедь, призвав учеников быть Его свидетелями "в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". А после этого "он поднялся в глазах их" — и был скрыт облаком.
Вознесение Господне. Фрагмент. Мозаика. XII в. Собор Святого Марка. Венеция, Италия
6 июня 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Он вернется", когда человечество осатанеет

Когда отмечается

"Этот праздник жестко привязан к Воскресению Христову — его отмечают на 40-й день после Пасхи. Каждый год он приходится на разную дату", — объясняет РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
Юлианский календарь, принятый в православии, отличается от Григорианского, по которому живет Католическая церковь и весь светский мир. Однако переходящую дату праздника Вознесения в любой христианской конфессии легко вычислить, зная, какого числа в этом году Пасха. А поскольку главный христианский праздник всегда приходится на воскресенье, то и Вознесение в любой год выпадает на один и тот же день недели — на четверг. Причем и у православных, и у католиков (они в 2020 году уже отпраздновали Вознесение — в прошлый четверг 21 мая).
"Накануне, в среду, в храмах отмечается праздник Отдания Пасхи, когда в последний раз в году служба совершается по пасхальному чину", — говорит священник.
Девочка на праздничном пасхальном богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
19 апреля, 17:28Религия и мировоззрение
"До слез". Как в России встретили Пасху в новых условиях

Как праздновать

Именно на Вознесение в православных храмах красные облачения священнослужителей меняются на белые. В них они служат последующие десять дней — вплоть до праздника Троицы, который в 2020 году будет 7 июня.
В отличие от дня Пятидесятницы (как еще называют Троицу), каких-либо общецерковных традиций празднования Вознесения нет. Однако есть некоторые особые приметы.
"В этот день паломники приезжают в монастырь на горе Елеон поклониться камню, откуда вознесся Господь. На нем отпечатался след ноги Спасителя. Что интересно, слепки с этого камня есть в некоторых российских храмах - их выставляют для молящихся в день праздника. А в подмосковном городе Истра есть традиция устраивать крестный ход из Новоиерусалимского монастыря в расположенный неподалеку Вознесенский храм, где тоже хранится копия реликвии", - рассказывает отец Максим.

Чего нельзя и что можно делать

Вознесение Господне — один из 12 главных православных праздников, которые на церковнославянском называются "двунадесятыми". Поэтому в этот день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел.
Православные посвящают это время Богу: идут в храмы на службы. Причем сначала на всенощное бдение, которое совершается накануне вечером, а потом на литургию.
Однако что делать в этот день в 2020 году, во многом зависит от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции в ряде субъектов храмы для прихожан закрыты. И верующим советуют следить за онлайн трансляциями богослужений и молиться дома.
© РИА Новости / Антон ДенисовВоскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области
Согласно церковному уставу, в этот день нет поста. Поэтому после службы верующие собираются за праздничным столом.

Какие молитвы читать

Само празднование начинается с молитвы и песнопений. Перед иконой Вознесения духовенство и миряне поют тропарь - особый праздничный гимн:
"Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира".
Также поется кондак:
"Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы".

Традиции и обряды

У славянских народов этот праздник называется Вознесеньевым или Спасовым днем. С ним связано немало поверий.
Например, считалось, что по улицам под видом нищего в этот день ходит Господь. Поэтому в деревнях на праздник не принято было выкидывать мусор из дому и плеваться — иначе можно оскорбить Бога.
А чтобы такого нищего задобрить, хозяйки пекли "лапотки" - особые блины "Христу на дорожку". Также готовились специальные печенья "лесенки", символизировавшие путь в Рай.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкИкона "Вознесение Господне" в Музеях Кремля
Выставка Искусство сохранять искусство в Музеях Кремля
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Икона "Вознесение Господне" в Музеях Кремля
По народным приметам, на Вознесение соловьи поют особенно громко. А если кому-то удастся поймать эту птицу, то будет счастье на целый год.

Поздравления

В Церкви в этот день принято просто поздравлять друг друга с праздником. Каких-либо специальных слов, как, например, в Прощеное воскресенье или на Пасху, нет. Главное - чтобы поздравления были от чистого сердца.
А в народе уже давно принято сочинять на различные церковные праздники поздравительные тексты с благими пожеланиями, в том числе в стихах, и посылать их друг другу. Вот и Вознесению посвящено немало строк, кочующих по интернету:
"С Вознесением Господним
Поздравляет всех народ,
Пусть исправится негодник,
А хороший — мир найдет.
Почитаем день великий,
Веру все в душе хранят.
Поздравляем! Прочь же, лихо!
Здравствуй, праздничный обряд!"
"Все мы празднуем сегодня
День и светлый, и святой.
С Вознесением Господним,
Будет пусть Христос с тобой!
Сохраняя в сердце веру,
Защищая от обид,
Христиан пускай всех верных
Он от горестей хранит!"
"В этот солнечный день мы поздравляем вас с Вознесением Господнем. Пусть ваша душа будет чистой, а сердце — любящим. Желаем вам получать удовольствие от каждого дня и не забывать благодарить Господа за каждую прожитую минуту".
Праздник Красная горка во Владивостоке
26 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
Почему Красная горка — самый причудливый русский праздник
2658341212
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПравославие
Рекомендуем
Здание Центрального банка России в Москве
Банк России аннулировал лицензию у российской "дочки" Morgan Stanley
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
Уровень безработицы в России достиг максимума с апреля 2016 года
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Сэндвич
Ученые нашли ключ к стройности без диет
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Режиссер Борис Грачевский
Грачевский прокомментировал обвинения дочери Успенского в адрес отца
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Вильфанд рассказал о похолодании в России с 1 июня
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
22:30Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" может состояться осенью
Лента новостейМолния