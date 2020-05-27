Вознесение Господне 2020: чего нельзя делать и как праздновать

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вознесение Господне в 2020 году отмечается 28 мая. Что можно и чего нельзя делать в этот день, что это за праздник и как его отмечать, а также его традиции и поздравления с ним — в материале РИА Новости.

Что такое Вознесение Господне

История праздника описана в Евангелиях. На сороковой день после Воскресения Иисус Христос явился Своим ученикам в Иерусалиме. Немного поговорив с ними, Он вывел их из города в селение Вифания.

"И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо", — повествует евангелист Лука.

О том, где именно произошло вознесение Христа на небо, Евангелия умалчивают. Зато это событие подробно описано в новозаветной книге Деяния апостолов. Вместе со своими учениками Господь взошел на гору Елеон, откуда открывается вид на весь Иерусалим.

Там Спаситель произнес Свою последнюю проповедь, призвав учеников быть Его свидетелями "в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". А после этого "он поднялся в глазах их" — и был скрыт облаком.

Когда отмечается

"Этот праздник жестко привязан к Воскресению Христову — его отмечают на 40-й день после Пасхи. Каждый год он приходится на разную дату", — объясняет РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.

Юлианский календарь, принятый в православии, отличается от Григорианского, по которому живет Католическая церковь и весь светский мир. Однако переходящую дату праздника Вознесения в любой христианской конфессии легко вычислить, зная, какого числа в этом году Пасха. А поскольку главный христианский праздник всегда приходится на воскресенье, то и Вознесение в любой год выпадает на один и тот же день недели — на четверг. Причем и у православных, и у католиков (они в 2020 году уже отпраздновали Вознесение — в прошлый четверг 21 мая).

"Накануне, в среду, в храмах отмечается праздник Отдания Пасхи, когда в последний раз в году служба совершается по пасхальному чину", — говорит священник.

Как праздновать

Именно на Вознесение в православных храмах красные облачения священнослужителей меняются на белые. В них они служат последующие десять дней — вплоть до праздника Троицы, который в 2020 году будет 7 июня.

В отличие от дня Пятидесятницы (как еще называют Троицу), каких-либо общецерковных традиций празднования Вознесения нет. Однако есть некоторые особые приметы.

"В этот день паломники приезжают в монастырь на горе Елеон поклониться камню, откуда вознесся Господь. На нем отпечатался след ноги Спасителя. Что интересно, слепки с этого камня есть в некоторых российских храмах - их выставляют для молящихся в день праздника. А в подмосковном городе Истра есть традиция устраивать крестный ход из Новоиерусалимского монастыря в расположенный неподалеку Вознесенский храм, где тоже хранится копия реликвии", - рассказывает отец Максим.

Чего нельзя и что можно делать

Вознесение Господне — один из 12 главных православных праздников, которые на церковнославянском называются "двунадесятыми". Поэтому в этот день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел.

Православные посвящают это время Богу: идут в храмы на службы. Причем сначала на всенощное бдение, которое совершается накануне вечером, а потом на литургию.

Однако что делать в этот день в 2020 году, во многом зависит от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции в ряде субъектов храмы для прихожан закрыты. И верующим советуют следить за онлайн трансляциями богослужений и молиться дома.

© РИА Новости / Антон Денисов Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области © РИА Новости / Антон Денисов Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области

Согласно церковному уставу, в этот день нет поста. Поэтому после службы верующие собираются за праздничным столом.

Какие молитвы читать

Само празднование начинается с молитвы и песнопений. Перед иконой Вознесения духовенство и миряне поют тропарь - особый праздничный гимн:

"Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира".

Также поется кондак:

"Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы".

Традиции и обряды

У славянских народов этот праздник называется Вознесеньевым или Спасовым днем. С ним связано немало поверий.

Например, считалось, что по улицам под видом нищего в этот день ходит Господь. Поэтому в деревнях на праздник не принято было выкидывать мусор из дому и плеваться — иначе можно оскорбить Бога.

А чтобы такого нищего задобрить, хозяйки пекли "лапотки" - особые блины "Христу на дорожку". Также готовились специальные печенья "лесенки", символизировавшие путь в Рай.

По народным приметам, на Вознесение соловьи поют особенно громко. А если кому-то удастся поймать эту птицу, то будет счастье на целый год.

Поздравления

В Церкви в этот день принято просто поздравлять друг друга с праздником. Каких-либо специальных слов, как, например, в Прощеное воскресенье или на Пасху, нет. Главное - чтобы поздравления были от чистого сердца.

А в народе уже давно принято сочинять на различные церковные праздники поздравительные тексты с благими пожеланиями, в том числе в стихах, и посылать их друг другу. Вот и Вознесению посвящено немало строк, кочующих по интернету:

"С Вознесением Господним

Поздравляет всех народ,

Пусть исправится негодник,

А хороший — мир найдет.

Почитаем день великий,

Веру все в душе хранят.

Поздравляем! Прочь же, лихо!

Здравствуй, праздничный обряд!"

"Все мы празднуем сегодня

День и светлый, и святой.

С Вознесением Господним,

Будет пусть Христос с тобой!

Сохраняя в сердце веру,

Защищая от обид,

Христиан пускай всех верных

Он от горестей хранит!"