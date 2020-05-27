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2020-05-27T01:47
https://ria.ru/20200527/1572034070.html
Минкомсвязь прокомментировала создание Единого регистра населения
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РИА Новости

Минкомсвязь прокомментировала создание Единого регистра населения

01:47 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЛюди переходят улицу
Люди переходят улицу
© РИА Новости / Алексей Майшев
Люди переходят улицу. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России позволит гармонизировать данные из различных информационных систем и не предусматривает сбора новых сведений, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.
Госдума 21 мая приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, где будут указаны актуальные данные о гражданине: ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения. Данные из регистра будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому гражданину или его законному представителю. По обращению физлица или его представителя эти сведения можно будет изменить.
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"Это очень нужный законопроект, потому что он позволяет навести порядок в наших информационных системах. Это будет одна онлайн-витрина, которая будет содержать в одном месте основные идентификационные сведения. В этом смысле у нас разные системы, которые содержат разные сведения, будут между собой гармонизированы. И не получится так, что в одном месте у вас хранятся данные старого паспорта, а в другом - нового, и они между собой не совпадают, и вы не можете получить какую-то услугу", - сказал глава Минкомсвязи РФ в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Он (закон - ред.) призван, прежде всего, обеспечить взаимную увязку разных информационных систем между собой. И никаких новых сведений он не будет содержать, он будет содержать просто эталонные данные, которые будут всегда актуальны и с которыми будут сравниваться все информационные системы государства", - добавил Шадаев.
Он отметил, что это речь идет о данных о гражданах, которые уже хранятся во многих информационных системах, но "бывает так, что иногда они в разном статусе и в разной степени актуальности находятся".
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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