Минкомсвязь прокомментировала создание Единого регистра населения

"Это очень нужный законопроект, потому что он позволяет навести порядок в наших информационных системах. Это будет одна онлайн-витрина, которая будет содержать в одном месте основные идентификационные сведения. В этом смысле у нас разные системы, которые содержат разные сведения, будут между собой гармонизированы. И не получится так, что в одном месте у вас хранятся данные старого паспорта, а в другом - нового, и они между собой не совпадают, и вы не можете получить какую-то услугу", - сказал глава Минкомсвязи РФ в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".