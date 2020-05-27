Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T00:40
https://ria.ru/20200527/1572033612.html
Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург

00:40 27.05.2020
393
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в международный аэропорт Екатеринбурга, следует из данных онлайн-табло "Кольцово".
Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6 8954 "Душанбе – Екатеринбург" прибыл в 2.23 (0.23 мск) в среду.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
011015
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТаджикистанЕкатеринбургОбщество
Рекомендуем
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
В Таджикистан из России вернулись 159 граждан
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3266
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Таджикистана доставил 200 россиян
Самолет в небе над Москвой
На понедельник запланированы вывозные рейсы из Таджикистана и Индии
Вид из окна российского самолета во время полета
Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Москву 224 человека
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3424
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
Страны ОДКБ планируют провести крупные учения в Таджикистане
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Таджикистана прибыл в Красноярск
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3,1 тысячи
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал о похолодании в России с 1 июня
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Водитель за рулем автобуса
Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
Екатеринбург
В Екатеринбурге отделение больницы временно закрыли из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Вильфанд рассказал о похолодании в России с 1 июня
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
22:30Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" может состояться осенью
Лента новостейМолния