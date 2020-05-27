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2020-05-27T12:14
https://ria.ru/20200527/1572027854.html
Диагноз онлайн: в Волгограде заработала "Линия здоровья"
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РИА Новости

Диагноз онлайн: в Волгограде заработала "Линия здоровья"

08:00 27.05.2020 (обновлено: 12:14 27.05.2020)
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© Fotolia / JcJg PhotographyКлавиатура и фонендоскоп
Клавиатура и фонендоскоп
© Fotolia / JcJg Photography
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Волгоградской областной клинической больнице № 1 стартовала программа дистанционной поддержки пациентов "Линия здоровья". Теперь обратиться к узким специалистам можно в режиме видеоконференции, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Отмечается, что программа предназначена для тех, кому необходимо составить индивидуальный план обследования и диагностики для подготовки к очному приему. Также программа предназначена для тех, кто хочет получить совет узкого специалиста, второе экспертное мнение по ранее поставленному диагнозу или скорректировать план лечения.
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Для получения консультации необходимо заполнить заявку на сайте лечебного учреждения. Затем пациенту нужно в назначенное время подключиться к сеансу видеосвязи с врачом. Всего в программе дистанционной поддержки участвуют 32 медработника, которые проводят видеоконсультации по 13 профилям.
Для организации программы "Линия здоровья" больница приобрела специальное оборудование и обновила сайт. Все видеоконференции проводятся бесплатно, а подключение возможно с любого устройства — стационарного компьютера, планшета, ноутбука, смартфона.
Кроме того, "Прямой эфир с врачом" запустил Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2: будущие мамы могут получить видеоконсультацию ведущих специалистов, обсудить свое состояние и при необходимости получить рекомендацию для явки на очный прием.
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