Диагноз онлайн: в Волгограде заработала "Линия здоровья"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Волгоградской областной клинической больнице № 1 стартовала программа дистанционной поддержки пациентов "Линия здоровья". Теперь обратиться к узким специалистам можно в режиме видеоконференции, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Отмечается, что программа предназначена для тех, кому необходимо составить индивидуальный план обследования и диагностики для подготовки к очному приему. Также программа предназначена для тех, кто хочет получить совет узкого специалиста, второе экспертное мнение по ранее поставленному диагнозу или скорректировать план лечения.

Для получения консультации необходимо заполнить заявку на сайте лечебного учреждения. Затем пациенту нужно в назначенное время подключиться к сеансу видеосвязи с врачом. Всего в программе дистанционной поддержки участвуют 32 медработника, которые проводят видеоконсультации по 13 профилям.

Для организации программы "Линия здоровья" больница приобрела специальное оборудование и обновила сайт. Все видеоконференции проводятся бесплатно, а подключение возможно с любого устройства — стационарного компьютера, планшета, ноутбука, смартфона.