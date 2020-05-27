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Культура
2020-05-27T06:29
https://ria.ru/20200527/1572010028.html
В Сети новый флешмоб: знаменитости узнают, на кого из животных они похожи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572011242_0:143:751:565_1036x0_80_0_0_55fe385cae51989aa00f67fe95f36271.jpg
РИА Новости

В Сети новый флешмоб: знаменитости узнают, на кого из животных они похожи

06:29 27.05.2020
21841
© Аккаунт в Instagram "buzova86"Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением "Gradient"
Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient
© Аккаунт в Instagram "buzova86"
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения Gradient пользователи, в том числе и знаменитости, загружают в него фотографии и смотрят, на кого из животных они больше похожи. Кого результаты удивили, обрадовали и огорчили, — в материале РИА Новости.
У певицы и телеведущей Ольги Бузовой оказались общие черты с собакой Колли, улыбающейся коалой и тигром, чем она осталась довольна.
© Аккаунт в Instagram "buzova86"

Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient

Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient
1 из 2

Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient

© Аккаунт в Instagram "buzova86"
© Аккаунт в Instagram "buzova86"

Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient

Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient
2 из 2

Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient

© Аккаунт в Instagram "buzova86"
1 из 2

Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient

© Аккаунт в Instagram "buzova86"
2 из 2

Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient

© Аккаунт в Instagram "buzova86"

"Я вам говорила, что я кошечка? Ну так вот, я родилась в год тигра — именно его выдало как самое похожее на меня животное. На других фотках выпали собачки и коала", — написала она в инстаграме.

Рэпера Тимати (Тимур Юнусов) сходство с шимпанзе наоборот расстроило. Исполнитель заявил в сторис, что больше не будет пользоваться этой программой.
© @timatiofficial / InstagramСкрин сторис из инстаграма Тимати
Скрин сторис из инстаграма Тимати
© @timatiofficial / Instagram
Скрин сторис из инстаграма Тимати
Актриса Наталья Рудова даже не сомневалась в том, что Gradient найдет сходство между ее лицом и мордой рыжей лисы, причем сразу на нескольких фотографиях.

"Как ни крути, со всех сторон я — хитрюшка", — заявила Рудова.

Шоумен Михаил Галустян так и не понял, кто он: благородная овчарка, жирный хряк, милая панда или любопытный осел. Его успокоили подписчики. По их мнению, бывший КВНщик — "многогранная личность" и "человек-оркестр".
Телеведущую Ксению Бородину результаты, которые выдало приложение, удивили. Кто бы мог подумать, что она похожа на таких редких животных, как малая панда и квокка.

"Результаты, конечно, неожиданные", — прокомментировала Бородина.

Модель Анастасия Решетова осталась довольна сравнением с пантерой, но понравились ли ей остальные варианты, например, тюлень и утка, остается вопросом. Она попросила в этом разобраться пользователей. Пока у них в фаворитах: панда, кот и удивленный орангутан.
Многих рассмешила и певица Анна Седакова, которую программа сравнила с ламой. Но исполнительница, кажется, ничуть не расстроилась. Все-таки она еще похожа на тигра, льва и леопарда.
Ранее знаменитости уже принимали участие в подобных флешмобах. Например, смотрели, сколько в них процентов разных национальностей или узнавали, на кого из героев классических портретов они похожи.
Дженнифер Лопес и Ольга Бузова
25 сентября 2019, 13:18Культура
Знаменитости приняли участие в новом сетевом флешмобе по замене лиц
7710012
КультураНовости культурыШоу-бизнесМихаил ГалустянТимати (Тимур Юнусов)Ольга БузоваКсения Бородина
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