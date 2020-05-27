В Сети новый флешмоб: знаменитости узнают, на кого из животных они похожи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения Gradient пользователи, в том числе и знаменитости, загружают в него фотографии и смотрят, на кого из животных они больше похожи. Кого результаты удивили, обрадовали и огорчили, — в материале РИА Новости.

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой оказались общие черты с собакой Колли, улыбающейся коалой и тигром, чем она осталась довольна.

"Я вам говорила, что я кошечка? Ну так вот, я родилась в год тигра — именно его выдало как самое похожее на меня животное. На других фотках выпали собачки и коала", — написала она в инстаграме.

Рэпера Тимати (Тимур Юнусов) сходство с шимпанзе наоборот расстроило. Исполнитель заявил в сторис, что больше не будет пользоваться этой программой.

Актриса Наталья Рудова даже не сомневалась в том, что Gradient найдет сходство между ее лицом и мордой рыжей лисы, причем сразу на нескольких фотографиях.

"Как ни крути, со всех сторон я — хитрюшка", — заявила Рудова.

Шоумен Михаил Галустян так и не понял, кто он: благородная овчарка, жирный хряк, милая панда или любопытный осел. Его успокоили подписчики. По их мнению, бывший КВНщик — "многогранная личность" и "человек-оркестр".

Телеведущую Ксению Бородину результаты, которые выдало приложение, удивили. Кто бы мог подумать, что она похожа на таких редких животных, как малая панда и квокка.

"Результаты, конечно, неожиданные", — прокомментировала Бородина.

Модель Анастасия Решетова осталась довольна сравнением с пантерой, но понравились ли ей остальные варианты, например, тюлень и утка, остается вопросом. Она попросила в этом разобраться пользователей. Пока у них в фаворитах: панда, кот и удивленный орангутан.

Многих рассмешила и певица Анна Седакова, которую программа сравнила с ламой. Но исполнительница, кажется, ничуть не расстроилась. Все-таки она еще похожа на тигра, льва и леопарда.