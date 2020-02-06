"Мона Лиза" или "Незнакомка": звезды примеряют академические портреты

Ольга Бузова
Приложение определило, что певица Ольга Бузова похожа на героиню полотна голландского художника Рогира ван дер Вейдена "Портрет дамы" (1460 год).
Приложение определило, что певица Ольга Бузова похожа на героиню полотна голландского художника Рогира ван дер Вейдена "Портрет дамы" (1460 год).
А еще на графиню Варвару Головину, которую написала французская художница Элизабет Виже-Лебрен в 1797 году.
А еще на графиню Варвару Головину, которую написала французская художница Элизабет Виже-Лебрен в 1797 году.
Приложение определило, что певица Ольга Бузова похожа на героиню полотна голландского художника Рогира ван дер Вейдена "Портрет дамы" (1460 год).
А еще на графиню Варвару Головину, которую написала французская художница Элизабет Виже-Лебрен в 1797 году.
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