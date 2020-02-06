Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-06T23:16+0300
https://ria.ru/20200206/1564343259.html
"Мона Лиза" или "Незнакомка": звезды примеряют академические портреты
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564317226_0:268:750:690_1036x0_80_0_0_c25421f90980562a338314372f682240.jpg
РИА Новости

"Мона Лиза" или "Незнакомка": звезды примеряют академические портреты

23:16 06.02.2020
116
© Фото : Инстаграм-аккаунт Ольги БузовойФото певицы Ольги Бузовой, обработанные в приложении Gradient
Фото певицы Ольги Бузовой, обработанные в приложении Gradient
© Фото : Инстаграм-аккаунт Ольги Бузовой
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Знаменитости узнали, на кого из героев классических портретов они похожи с помощью специального приложения. Программа изучает черты лица и определяет максимально подходящее изображение. Кто остался довольным результатом, — в материале РИА Новости.

Ольга Бузова

© Фото : Инстаграм-аккаунт Ольги Бузовой

Приложение определило, что певица Ольга Бузова похожа на героиню полотна голландского художника Рогира ван дер Вейдена "Портрет дамы" (1460 год).

Фото певицы Ольги Бузовой, обработанные в приложении Gradient
1 из 2

Приложение определило, что певица Ольга Бузова похожа на героиню полотна голландского художника Рогира ван дер Вейдена "Портрет дамы" (1460 год).

© Фото : Инстаграм-аккаунт Ольги Бузовой
© Фото : Инстаграм-аккаунт Ольги Бузовой

А еще на графиню Варвару Головину, которую написала французская художница Элизабет Виже-Лебрен в 1797 году.

Фото певицы Ольги Бузовой, обработанные в приложении Gradient
2 из 2

А еще на графиню Варвару Головину, которую написала французская художница Элизабет Виже-Лебрен в 1797 году.

© Фото : Инстаграм-аккаунт Ольги Бузовой
1 из 2

Приложение определило, что певица Ольга Бузова похожа на героиню полотна голландского художника Рогира ван дер Вейдена "Портрет дамы" (1460 год).

© Фото : Инстаграм-аккаунт Ольги Бузовой
2 из 2

А еще на графиню Варвару Головину, которую написала французская художница Элизабет Виже-Лебрен в 1797 году.

© Фото : Инстаграм-аккаунт Ольги Бузовой

"Мои приключения в средневековье", — похвасталась исполнительница.

Михаил Галустян

"Эх, не в то время я родился".

Михаил Галустян
шоумен

Юлия Меньшова

"Летом все активно прибавляли себе возраст, теперь — вписывают свои фотографии в старинные портреты. И ты такая: "нет, ну я точно не буду этого делать, нет-нет-нет! Ни за что!"
Юлия Меньшова
актриса

Ксения Бородина

"Gradient снова в тренде. Теперь можно смотреть на себя в средневековье".
Ксения Бородина
телеведущая

Зара

"Думаю, многие девушки представляли себя героинями разных исторических периодов. Мне всегда казалось, что я должна была родиться на пару веков раньше, теперь я в этом окончательно убедилась".

Зара
певица

Наталья Рудова

"Красота эпохи барокко".
Наталья Рудова
актриса

Елена Валюшкина

"Вот ведь баловство какое".
Елена Валюшкина
актриса
Ранее знаменитости узнали, на кого из голливудских звезд и коллег по сцене они больше всего похожи.
Дженнифер Лопес и Ольга Бузова
25 сентября 2019, 13:18Культура
Знаменитости приняли участие в новом сетевом флешмобе по замене лиц
000000
КультураЮлия МеньшоваМихаил ГалустянОльга БузоваКсения Бородина
Рекомендуем
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные провели патрулирование сирийской границы без Турции
Машины скорой помощи в Греции
В Греции жертвами сезонного гриппа стали 38 человек
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп допустил возможность повторной попытки импичмента
Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
В США турист запускал в номер отеля грызунов, чтобы не платить за него
Янтарная комната в Екатерининском дворце
Екатерининский дворец снял запрет на фотосъемку в Янтарной комнате
Саратов
В Саратове ветераны получат сэкономленные на пенсиях депутатов выплаты
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф оценил потребность России в специалистах цифровых технологий
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
СМИ опровергло новость о смерти сообщившего о коронавирусе врача
Кадр из клипа Настя - Тебя поздравит Настя - песня для детей (Official Video)
Богатейшая блогерша на YouTube покорила сеть клипом на песню о себе
Самолет Boeing 737 Max
У Boeing 737 MAX выявили новые проблемы с программным обеспечением
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Самолет авиакомпании Аэрофлот
В Госдуме обсудили вопрос отказа депутатов от услуг "Аэрофлота"
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
Джон Хайро Веласкес
В Колумбии умер командир наемников наркобарона Эскобара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
Лента новостейМолния