Общероссийский день библиотек

Эта дата приурочена ко дню основания первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге) в 1795 году.

Первые библиотеки – собрания памятников письменности – возникли в древности в Ассирии, Древнем Египте, Греции и Риме, монастырях раннего средневековья. Библиотеки получили развитие с XV века после изобретения книгопечатания. В XIX веке были организованы публичные библиотеки.

К концу XVI века в монастырях было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего 260-350 тысяч экземпляров. С середины XVII века формировались первые библиотеки светского характера – царских приказов.

В 1714 году в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования , переданная в 1725 году Академии наук. Возникли научные библиотеки Московского университета (1756), Вольного экономического общества в Санкт-Петербурге (1765).

27 мая (16 мая по старому стилю) 1795 года императрица Екатерина II одобрила представленный проект постройки здания Императорской публичной библиотеки. Ее обустройство заняло почти двадцать лет – с 1795 по 1814 год. Императорская публичная библиотека в Петербурге стала первой государственной библиотекой России, перед которой была поставлена главная цель – создать "полное собрание российских книг". Под российскими книгами подразумевались книги, изданные с начала книгопечатания в России и выпущенные на русском языке за рубежом. Полная российская библиотека также должна была включать в свой состав и книги о России, изданные на иностранных языках.

Открытие публичной библиотеки состоялось 14 января (2 января по старому стилю) 1814 года. В 1845-1861 годах в составе библиотеки находился Румянцевский музей, на базе которого в Москве была создана Российская государственная библиотека.

На территории Российской империи были открыты школьные и общедоступные религиозные, офицерские библиотеки.

К 1914 году в России действовали свыше 200 тысяч различных библиотек.

После Октябрьской революции 1917 года развитие библиотечного дела определялось декретами "О постановке библиотечного дела" (1918), "Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР" (1918), "О централизации библиотечного дела в РСФСР" (1920), которыми предусматривались создание в стране единой библиотечной сети, общедоступность библиотек, планомерное снабжение их новой литературой. 1 октября 1934 года была проведена перепись библиотек.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) было уничтожено 38% библиотечного фонда, разрушено 52% библиотечных зданий. Послевоенное время было отмечено быстрым ростом библиотечной сети, увеличением фондов, строительством библиотечных зданий.

В 1970-х годах была проведена интеграция библиотек в централизованные библиотечные системы (ЦБС), создана общегосударственная система депозитарного хранения фондов. Библиотечное обслуживание было полностью бесплатным. Существовала стройная система книгоснабжения библиотек, включавшая около 150 библиотечных коллекторов, систему обязательного экземпляра. Крупные библиотеки приступили к автоматизации отдельных технологических процессов.

После распада СССР единая система методического обеспечения деятельности ЦБС перестала функционировать.

В 1994 году были приняты федеральные законы "О библиотечном деле", "Об обязательном экземпляре документов", в 1995 году – "Об информации, информатизации и защите информации", которыми защищались права библиотечных пользователей. Библиотеки получили возможность обеспечивать свободный и неограниченный доступ к любой неконфиденциальной информации, была ликвидирована система специального (закрытого) хранения литературы по идеологическим и политическим мотивам, внедрены компьютерные технологии.

С 2004 года реализуется проект по созданию и развитию системы "Национальная электронная библиотека" (НЭБ). Он направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории РФ и формирование в интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. В настоящее время общий фонд НЭБ включает пять миллионов экземпляров.

В 2019 году правительство России утвердило план развития НЭБ, включающий отбор и систематизацию знаний из книжных, архивных, музейных и вузовских фондов, включение в систему электронных копий 100% российских изданий на правах обязательного экземпляра.

В России утвержден модельный стандарт переоснащения библиотек. В него входят современное библиотечное пространство, открытый доступ к книгам, централизованное подключение к электронным и цифровым ресурсам, пространство свободного общения (дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп).

В рамках национального проекта "Культура" по модельному стандарту к 2024 году планируется переоснастить 660 муниципальных библиотек. Ежегодно в регионах должно появляться не менее 110 таких обновленных библиотек.