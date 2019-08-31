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РИА Новости
Культура

Правительство утвердило план развития Национальной электронной библиотеки

09:44 31.08.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д.Медведев и члены правительства знакомятся с работой Национальной электронной библиотеки
Премьер-министр РФ Д.Медведев и члены правительства знакомятся с работой Национальной электронной библиотеки
© РИА Новости
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Премьер-министр РФ Д.Медведев и члены правительства знакомятся с работой Национальной электронной библиотеки. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило план развития системы "Национальная электронная библиотека" (НЭБ), соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемый план развития федеральной государственной информационной системы "Национальная электронная библиотека", - говорится в тексте документа.
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План предусматривает нормативно-правовое обеспечение работы НЭБ, совершенствование применяемых в ней информационных технологий, отбор и систематизация знаний из книжных, архивных, музейных и вузовских фондов, обеспечение включения в НЭБ электронных копий 100% российских изданий на правах обязательного экземпляра.
Проект по созданию и развитию Национальной электронной библиотеки реализуется с 2004 года. Он направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории РФ и формирование в интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. Общий фонд сейчас включает 5 миллионов экземпляров.
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КультураПравительство РоссииНациональная электронная библиотекаРоссияОбразование - Общество
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