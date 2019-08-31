Правительство утвердило план развития Национальной электронной библиотеки

План предусматривает нормативно-правовое обеспечение работы НЭБ, совершенствование применяемых в ней информационных технологий, отбор и систематизация знаний из книжных, архивных, музейных и вузовских фондов, обеспечение включения в НЭБ электронных копий 100% российских изданий на правах обязательного экземпляра.

Проект по созданию и развитию Национальной электронной библиотеки реализуется с 2004 года. Он направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории РФ и формирование в интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. Общий фонд сейчас включает 5 миллионов экземпляров.