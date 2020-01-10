"Топ-модели": по всей стране открываются библиотеки нового поколения

Вместо морально устаревших читален с 2019 года в России открываются современные здания, оснащенные по последнему слову техники. Всего в рамках национального проекта "Культура" планируется открыть более 600 модельных библиотек.

Расстояние от села Коптево Тамбовской области до центра Санкт-Петербурга по прямой — более тысячи километров. Виртуальное же путешествие в Эрмитаж из новой сельской библиотеки можно совершить буквально в мгновение ока с помощью виртуальных очков.

"Мы купили шлем виртуальной реальности, чтобы проводить экскурсии для детей, например по Эрмитажу. Это детям очень интересно. Современных детей удивить очень сложно, но у нас это получилось!" — рассказала заведующая филиалом коптевской сельской библиотеки Анжелика Сапунова.

И этот гаджет — лишь малая часть нового оснащения модельной библиотеки в тамбовском селе. Теперь здесь тысячи новых книг, современная мебель, компьютеры и планшеты, а еще студия рисования на песке.

Среди абсолютно новых форматов работы с читателями — возможность задать вопрос юристу. Здесь это называется "правовой четверг".

И это не какой-то эксклюзивный проект — примерно одинаковый набор функций имеют все новые модельные библиотеки в Российской Федерации.

Классика, фантастика и детективы

Вот и библиотека села Усть-Кокса в Республике Алтай обновилась по современным стандартам. Ее директор, Ирина Мамедова, рассказывает, что библиотека для нее, без преувеличения, родная, ведь здесь она работает уже более тридцати лет.

"Я пришла сюда юной девчонкой в 1986 году", — вспоминает директор библиотеки.

По словам Ирины Мамедовой, библиотека, несмотря на удаленность от крупных городов, всегда могла похвастаться достойным книжным "репертуаром", а теперь читателей привлекают еще и новый интерьер и функционал.

"Непосредственно читателей привлекает обновленный книжный фонд. Молодежь привлекают технологические новинки — 3D-принтер, стол песочной анимации, электронные книги. Даже иногда у нас очередь стоит. Вообще в разы увеличилось количество посещений библиотеки", — сообщила в комментарии РИА Новости Ирина Мамедова.

Что здесь не изменилось за 30 лет, так это литературные пристрастия посетителей: в моде, как всегда, отечественная и зарубежная классика, фантастика и детективы.

Библиотеки шагают по стране

Взять любимый детектив не только в привычном, но и, например, в электронном виде теперь можно во многих регионах России. Модельные библиотеки шагают по стране.

Так, в начале декабря модельная библиотека, которая обслуживает детей, открылась в Ангарске. Учреждение оборудовано и для людей с ограниченными возможностями — пандус, навигация, кнопка вызова специалистов и многое другое. Есть теперь там и цифровая лаборатория — площадка для квестов, интерактивных, познавательных занятий и экспериментов, путешествий по безопасным детским сайтам.

В конце декабря сразу две модельные библиотеки появились в Томской области. В новых залах обеспечен доступ к широкому диапазону документов самых разных форматов, информационно-правовым системам, Национальной электронной библиотеке, установлена современная компьютерная техника, значительно увеличен книжный фонд. Для юных читателей организованы детские зоны, для любителей спокойно почитать создан "уголок тишины" с комфортабельной мебелью, свежей прессой и горячим чаем.

Единый стандарт

Все эти региональные библиотеки обновляются в рамках национального проекта "Культура". Всего для повышения качества обслуживания читателей будет создано 660 модельных муниципальных библиотек. В течение цикла реализации проекта инвестиции федерального бюджета составят от пяти до десяти миллионов рублей на каждую библиотеку — участницу проекта.

Существует модельный стандарт переоснащения библиотек. В него входят современное библиотечное пространство, открытый доступ к книгам, централизованное подключение к электронным и цифровым ресурсам, пространство свободного общения (дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп).