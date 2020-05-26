Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении

Ранее в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Игнатьев, занимавший тогда пост главы Чувашии, подшутил над сотрудником МЧС. Он вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", однако глава МЧС Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.