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2020-05-27T00:16
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Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
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РИА Новости

Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении

23:19 26.05.2020 (обновлено: 00:16 27.05.2020)
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© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской РеспубликиГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела.
Согласно базе данных суда, иск поступил 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня на 10:00 мск.
Ранее в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Игнатьев, занимавший тогда пост главы Чувашии, подшутил над сотрудником МЧС. Он вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", однако глава МЧС Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
После этого президент России Владимир Путин 29 января отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности руководителя региона назначили депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олега Николаева.
Выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября. Николаев намерен в них участвовать.
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Михаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)Владимир Путин
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