В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО

"Развитие Арктической зоны и Северного морского пути является одним из ключевых проектов в стране, на это выделяются ресурсы, это те вопросы, которые находятся на контроле у президента. С этой точки зрения существует потребность формирования мощного арктического региона, арктического центра, который бы объединил нефтегазовый потенциал округа и промышленный потенциал области и в то же время реализовал новые транспортные и транзитные возможности", - заявил Решетников, слова которого приведены в сообщении.