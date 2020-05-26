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2020-05-26T22:03
https://ria.ru/20200526/1572031801.html
В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
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РИА Новости

В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО

22:03 26.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минэкономразвития поддержало подготовку общей программы социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников во вторник ходе рабочей встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным обсудил перспективы социально-экономического развития регионов. Как отмечается, руководители регионов обратились к главе ведомства с просьбой поддержать совместную программу развития данных субъектов.
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"Развитие Арктической зоны и Северного морского пути является одним из ключевых проектов в стране, на это выделяются ресурсы, это те вопросы, которые находятся на контроле у президента. С этой точки зрения существует потребность формирования мощного арктического региона, арктического центра, который бы объединил нефтегазовый потенциал округа и промышленный потенциал области и в то же время реализовал новые транспортные и транзитные возможности", - заявил Решетников, слова которого приведены в сообщении.
По словам главы Минэкономразвития, сотрудничество регионов даст возможность реализовать проект глубоководного порта Индига, который давно обсуждается, в дополнение к действующим мощностям Архангельского порта.
"Минэкономразвития, со своей стороны, полностью поддерживает общую программу социально-экономического развития регионов. Это может создать новое качество как экономики в Арктики, так и новое качество жизни для людей", - добавил министр.
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По мнению врио губернатора Архангельской области Цыбульского, если убрать ненужную региональную конкуренцию между часто похожими проектами, можно достичь хорошего синергетического эффекта. В свою очередь Бездудный отметил, что экономики двух субъектов взаимно дополняют друг друга, и их сотрудничество даст импульс для повышения качества жизни населения обоих регионов.
Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Бездудный. Цыбульский и Бездудный 13 мая подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе РФ нового субъекта в результате объединения двух регионов.
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Юрий БездудныйРоссияАлександр ЦыбульскийМаксим РешетниковАрктикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Архангельская областьПолитика
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