Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса

Как написал градоначальник на своем сайте , в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей включены частные медицинские клиники. Для этих учреждений срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу продлили до 31 декабря.

Более того, клиники, которые арендуют земельные участки и объекты нежилого фонда у города Москвы, освободят от арендной платы за период с начала марта до окончания режима повышенной готовности — не ранее 1 июля.

Киоски по распространению печатных изданий освобождаются от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца — с 1 апреля по 30 июня.

Собянин также объявил о программе пилотных тестирований продукции малых инновационных фирм. Московские университеты и отраслевые учреждения, ряд коммерческих компаний и других площадок помогут этому бизнесу доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции, пояснил он.

"А специализированное Агентство инноваций города Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования", — отметил Собянин.

Чтобы принять участие в пилотном тестировании, нужно подать заявку на сайте i.moscow

Собянин напомнил, что власти Москвы выделили уже три пакета помощи столичному бизнесу на сумму 85 миллиардов рублей.

Мэр выразил надежду на то, что пауза в работе московских предпринимателей скоро закончится.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ , заражены свыше 5,4 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.

В России коронавирус диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели, 3807 пациентов скончались.