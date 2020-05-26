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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T22:05
https://ria.ru/20200526/1572031327.html
Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580899_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_697d248fb1e3f38aa7daa0c8e90fd147.jpg
РИА Новости

Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса

21:29 26.05.2020 (обновлено: 22:05 26.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Как написал градоначальник на своем сайте, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей включены частные медицинские клиники. Для этих учреждений срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу продлили до 31 декабря.
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22 мая, 15:19Распространение нового коронавируса
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Более того, клиники, которые арендуют земельные участки и объекты нежилого фонда у города Москвы, освободят от арендной платы за период с начала марта до окончания режима повышенной готовности — не ранее 1 июля.
Киоски по распространению печатных изданий освобождаются от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца — с 1 апреля по 30 июня.
Собянин также объявил о программе пилотных тестирований продукции малых инновационных фирм. Московские университеты и отраслевые учреждения, ряд коммерческих компаний и других площадок помогут этому бизнесу доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции, пояснил он.
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"А специализированное Агентство инноваций города Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования", — отметил Собянин.
Чтобы принять участие в пилотном тестировании, нужно подать заявку на сайте i.moscow.
Собянин напомнил, что власти Москвы выделили уже три пакета помощи столичному бизнесу на сумму 85 миллиардов рублей.
Мэр выразил надежду на то, что пауза в работе московских предпринимателей скоро закончится.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены свыше 5,4 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.
В России коронавирус диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели, 3807 пациентов скончались.
Ранее Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений в Москве: c 12 мая вернулись в строй предприятия промышленности и строительства, а c 25 мая возобновилась работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга. При этом с 12 мая в столице ввели масочный и перчаточный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ослабление карантинных ограничений в России
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

К постепенному смягчению ограничений сегодня готовы 27 регионов.

Люди гуляют и занимаются спортом на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
1 из 14

К постепенному смягчению ограничений сегодня готовы 27 регионов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ограничительные меры, введенные в период пандемии, снимают в три этапа.

Дети отдыхают на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
2 из 14

Ограничительные меры, введенные в период пандемии, снимают в три этапа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

При этом обращают внимание на коэффициент распространения инфекции, наличие свободных мест в больницах и охват тестирования.

Мужчина занимается спортом на общественном тренажере на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
3 из 14

При этом обращают внимание на коэффициент распространения инфекции, наличие свободных мест в больницах и охват тестирования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ослаблять карантинные меры начинают, когда коэффициент распространения болезни не превышает единицы.

Мальчик катается на самокате на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
4 из 14

Ослаблять карантинные меры начинают, когда коэффициент распространения болезни не превышает единицы.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

На первом этапе разрешают гулять с детьми.

Девушки катаются на качелях на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
5 из 14

На первом этапе разрешают гулять с детьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Становятся возможны занятия спортом на открытом воздухе.

Люди занимаются спортом на общественных тренажерах на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
6 из 14

Становятся возможны занятия спортом на открытом воздухе.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

На втором этапе возобновится деятельность отдельных образовательных организаций, разрешат уличную торговлю.

Люди отдыхают на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
7 из 14

На втором этапе возобновится деятельность отдельных образовательных организаций, разрешат уличную торговлю.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

На третьей стадии люди смогут посещать парки и скверы, соблюдая социальную дистанцию.

Люди гуляют по набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
8 из 14

На третьей стадии люди смогут посещать парки и скверы, соблюдая социальную дистанцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Заработают предприятия сферы услуг, все образовательные учреждения, откроются гостиницы, кафе и рестораны.

Мужчина с ребенком на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
9 из 14

Заработают предприятия сферы услуг, все образовательные учреждения, откроются гостиницы, кафе и рестораны.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Решение о поэтапном ослаблении ограничений принимают главы регионов.

Моторная лодка идет вдоль набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
10 из 14

Решение о поэтапном ослаблении ограничений принимают главы регионов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

При этом снятие ограничений в масштабах всех страны возможно лишь при ответственном отношении жителей.

Продажа цветов на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
11 из 14

При этом снятие ограничений в масштабах всех страны возможно лишь при ответственном отношении жителей.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Нельзя забывать о мерах эпидемиологической безопасности.

Продажа овощей на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
12 из 14

Нельзя забывать о мерах эпидемиологической безопасности.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В случае осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 ограничения могут ввести вновь.

Продажа цветов на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
13 из 14

В случае осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 ограничения могут ввести вновь.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Ярмарка выходного дня в Кисловодске.

Продажа сыра на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
14 из 14

Ярмарка выходного дня в Кисловодске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 14

К постепенному смягчению ограничений сегодня готовы 27 регионов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Ограничительные меры, введенные в период пандемии, снимают в три этапа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
3 из 14

При этом обращают внимание на коэффициент распространения инфекции, наличие свободных мест в больницах и охват тестирования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
4 из 14

Ослаблять карантинные меры начинают, когда коэффициент распространения болезни не превышает единицы.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 14

На первом этапе разрешают гулять с детьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
6 из 14

Становятся возможны занятия спортом на открытом воздухе.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 14

На втором этапе возобновится деятельность отдельных образовательных организаций, разрешат уличную торговлю.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 14

На третьей стадии люди смогут посещать парки и скверы, соблюдая социальную дистанцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 14

Заработают предприятия сферы услуг, все образовательные учреждения, откроются гостиницы, кафе и рестораны.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 14

Решение о поэтапном ослаблении ограничений принимают главы регионов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
11 из 14

При этом снятие ограничений в масштабах всех страны возможно лишь при ответственном отношении жителей.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
12 из 14

Нельзя забывать о мерах эпидемиологической безопасности.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
13 из 14

В случае осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 ограничения могут ввести вновь.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Ярмарка выходного дня в Кисловодске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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131000765
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
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