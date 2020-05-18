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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:43
https://ria.ru/20200518/1571598598.html
Ослабление карантинных ограничений в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571597114_0:0:2823:1588_1036x0_80_0_0_19199b9aebfcc8034c182c3f5f1bde98.jpg
РИА Новости

Ослабление карантинных ограничений в России

13:32 18.05.2020 (обновлено: 13:43 18.05.2020)
4427
Коэффициент распространения коронавируса во многих российских регионах опустился ниже единицы. Там, где ситуация начала стабилизироваться, смягчают введенные ранее ограничения. Прогулки и тренировки на свежем воздухе — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

К постепенному смягчению ограничений сегодня готовы 27 регионов.

Люди гуляют и занимаются спортом на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
1 из 14

К постепенному смягчению ограничений сегодня готовы 27 регионов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ограничительные меры, введенные в период пандемии, снимают в три этапа.

Дети отдыхают на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
2 из 14

Ограничительные меры, введенные в период пандемии, снимают в три этапа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

При этом обращают внимание на коэффициент распространения инфекции, наличие свободных мест в больницах и охват тестирования.

Мужчина занимается спортом на общественном тренажере на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
3 из 14

При этом обращают внимание на коэффициент распространения инфекции, наличие свободных мест в больницах и охват тестирования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Ослаблять карантинные меры начинают, когда коэффициент распространения болезни не превышает единицы.

Мальчик катается на самокате на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
4 из 14

Ослаблять карантинные меры начинают, когда коэффициент распространения болезни не превышает единицы.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

На первом этапе разрешают гулять с детьми.

Девушки катаются на качелях на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
5 из 14

На первом этапе разрешают гулять с детьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Становятся возможны занятия спортом на открытом воздухе.

Люди занимаются спортом на общественных тренажерах на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
6 из 14

Становятся возможны занятия спортом на открытом воздухе.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

На втором этапе возобновится деятельность отдельных образовательных организаций, разрешат уличную торговлю.

Люди отдыхают на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
7 из 14

На втором этапе возобновится деятельность отдельных образовательных организаций, разрешат уличную торговлю.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

На третьей стадии люди смогут посещать парки и скверы, соблюдая социальную дистанцию.

Люди гуляют по набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
8 из 14

На третьей стадии люди смогут посещать парки и скверы, соблюдая социальную дистанцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Заработают предприятия сферы услуг, все образовательные учреждения, откроются гостиницы, кафе и рестораны.

Мужчина с ребенком на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
9 из 14

Заработают предприятия сферы услуг, все образовательные учреждения, откроются гостиницы, кафе и рестораны.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Решение о поэтапном ослаблении ограничений принимают главы регионов.

Моторная лодка идет вдоль набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
10 из 14

Решение о поэтапном ослаблении ограничений принимают главы регионов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

При этом снятие ограничений в масштабах всех страны возможно лишь при ответственном отношении жителей.

Продажа цветов на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
11 из 14

При этом снятие ограничений в масштабах всех страны возможно лишь при ответственном отношении жителей.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Нельзя забывать о мерах эпидемиологической безопасности.

Продажа овощей на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
12 из 14

Нельзя забывать о мерах эпидемиологической безопасности.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В случае осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 ограничения могут ввести вновь.

Продажа цветов на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
13 из 14

В случае осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 ограничения могут ввести вновь.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Ярмарка выходного дня в Кисловодске.

Продажа сыра на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске
14 из 14

Ярмарка выходного дня в Кисловодске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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