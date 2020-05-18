Ослабление карантинных ограничений в России

К постепенному смягчению ограничений сегодня готовы 27 регионов.
К постепенному смягчению ограничений сегодня готовы 27 регионов.
Ограничительные меры, введенные в период пандемии, снимают в три этапа.
Ограничительные меры, введенные в период пандемии, снимают в три этапа.
При этом обращают внимание на коэффициент распространения инфекции, наличие свободных мест в больницах и охват тестирования.
При этом обращают внимание на коэффициент распространения инфекции, наличие свободных мест в больницах и охват тестирования.
Ослаблять карантинные меры начинают, когда коэффициент распространения болезни не превышает единицы.
Ослаблять карантинные меры начинают, когда коэффициент распространения болезни не превышает единицы.
На первом этапе разрешают гулять с детьми.
Становятся возможны занятия спортом на открытом воздухе.
Становятся возможны занятия спортом на открытом воздухе.
На втором этапе возобновится деятельность отдельных образовательных организаций, разрешат уличную торговлю.
На втором этапе возобновится деятельность отдельных образовательных организаций, разрешат уличную торговлю.
На третьей стадии люди смогут посещать парки и скверы, соблюдая социальную дистанцию.
На третьей стадии люди смогут посещать парки и скверы, соблюдая социальную дистанцию.
Заработают предприятия сферы услуг, все образовательные учреждения, откроются гостиницы, кафе и рестораны.
Заработают предприятия сферы услуг, все образовательные учреждения, откроются гостиницы, кафе и рестораны.
Решение о поэтапном ослаблении ограничений принимают главы регионов.
Решение о поэтапном ослаблении ограничений принимают главы регионов.
При этом снятие ограничений в масштабах всех страны возможно лишь при ответственном отношении жителей.
При этом снятие ограничений в масштабах всех страны возможно лишь при ответственном отношении жителей.
Нельзя забывать о мерах эпидемиологической безопасности.
Нельзя забывать о мерах эпидемиологической безопасности.
В случае осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 ограничения могут ввести вновь.
В случае осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19 ограничения могут ввести вновь.
Ярмарка выходного дня в Кисловодске.