К делу о госизмене за поездку в Россию причастен Сорос, считает Медведчук

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук считает, что к делу о госизмене депутатов фракции, возбужденному из-за их поездки в РФ, причастны США, в частности трейдер и финансист Джордж Сорос.
Ранее депутат из фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что суд в Киеве обязал офис генпрокурора возбудить дело о государственной измене народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" за встречи со своими коллегами из Государственной думы РФ и российским президентом Владимиром Путиным.
"Это реакция оттуда, это реакция из-за океана. У нас же фракция есть, "Голос", которая подала заявление о возбуждении уголовного дела за поездку в Москву. Этот "Голос" - чей голос? Это же голос не украинский, это голос (американского трейдера и финансиста Джорджа - ред.) Сороса, это голос Вашингтона. Возбудите дело. Это реакция в отношении меня и (депутата Рената - ред.) Кузьмина", - заявил Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".
Двадцать третьего мая ряд украинских СМИ со ссылкой на соцсети сообщил о взрыве возле офиса Медведчука. Позже в полиции данную информацию опровергли и сообщили, что под зданием депутата проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, несколько человек были задержаны. Политическая партия "Национальный корпус" сообщила, что организаторами данной акции являются они. Представители "Оппозиционной платформы" назвали на своем официальном сайте эту акцию попыткой мести за политическую позицию относительно внешнего управления Украиной со стороны США, а также намерением запугать сторонников партии, которые предпочли отпраздновать День Победы 9 мая несмотря на официальную позицию власти.