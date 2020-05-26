К делу о госизмене за поездку в Россию причастен Сорос, считает Медведчук

Двадцать третьего мая ряд украинских СМИ со ссылкой на соцсети сообщил о взрыве возле офиса Медведчука. Позже в полиции данную информацию опровергли и сообщили, что под зданием депутата проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, несколько человек были задержаны. Политическая партия "Национальный корпус" сообщила, что организаторами данной акции являются они. Представители "Оппозиционной платформы" назвали на своем официальном сайте эту акцию попыткой мести за политическую позицию относительно внешнего управления Украиной со стороны США, а также намерением запугать сторонников партии, которые предпочли отпраздновать День Победы 9 мая несмотря на официальную позицию власти.