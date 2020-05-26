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2020-05-26T22:24
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Цены производителей на бензин упали на 22,4%
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РИА Новости

Цены производителей на бензин упали на 22,4%

21:31 26.05.2020 (обновлено: 22:24 26.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены производителей на бензин в апреле упали по сравнению с мартом на 22,4%, следует из данных Росстата.
"Его удешевление отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством автомобильного бензина, — от 7,8% в Республике Татарстан до 32,7% в Республике Коми. В Республике Саха (Якутия) бензин стал дороже на 2,2%", — говорится в сообщении.
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Потребительские цены на бензин за апрель снизились на 0,2%, а на дизель — на 0,4%.
Росстат пояснил, что в апреле снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 55 субъектах. Сильнее всего цены снизились в Республике Тыва — на 3,9%, а также в Алтайском крае — на 1,8%. Рост цен на бензин отмечался в Свердловской области — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период стоимость топлива не изменилась.
Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по стране превышали цены производителей в 2,9 раза. При этом в апреле 2019 года этот показатель составлял 2,7 раза, отмечает ведомство.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваАлтайский крайЭкономика
Популярные комментарии
А почему цены на заправках не падают??? Не порядок!
26 мая, 22:04
Artur Tsarev
1621000
А по цене и не скажешь
26 мая, 21:33
LKLeopold Kudasov
960100
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