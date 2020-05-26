Цены производителей на бензин упали на 22,4%

Потребительские цены на бензин за апрель снизились на 0,2%, а на дизель — на 0,4%.

Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по стране превышали цены производителей в 2,9 раза. При этом в апреле 2019 года этот показатель составлял 2,7 раза, отмечает ведомство.